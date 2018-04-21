«Портрет второй жены»: Любовь нечаянно нагрянет…

Стоит ли бороться за любимого мужчину, если он в законном браке с другой? Героине фильма «Портрет второй жены» предстоит сделать нелегкий выбор, прежде чем она поймет, что необходимо беречь свои чувства и не упустить шанс стать счастливой. Премьеру фильма, снятого по роману Анны Берсеневой, смотрите на телеканале «ТВ Центр» в пятницу, 27 апреля, в 17:20.

— Это история современной Золушки, которая пришла через перипетии к своему счастью. Мы сняли позитивное кино, и оно, очень надеюсь, порадует зрителя, — говорит режиссер Валерий Рожнов . — Сегодня такая современная сказка, наверное, нашим женщинам даже необходима. Работать над фильмом было легко и приятно. Когда на площадку выходят профессиональные и талантливые артисты, все делается на одном дыхании.

— Вот и настало мое время играть жен и молодых мамочек и попадать во взрослые треугольники взаимоотношений, — говорит, улыбаясь, Елизавета Арзамасова. — Приятно в этом взрослом состоянии встречать на площадке партнеров, с которыми я работала, когда была еще совсем ребенком. С Анатолием Белым, например, мы играли в спектакль «Человек-подушка» в МХТ, но тогда мне было лет десять или одиннадцать. И соглашусь с нашим режиссером: все добрые истории, в какой-то степени, — истории о Золушках. Наверное, с мелодраматическим материалом всегда работают сценаристы-романтики. И пишут для зрителей-романтиков.

Съемки фильма проходили летом 2017 года в Москве в бизнес-центре на Бережковской набережной и Подмосковье. Так, интерьеры квартиры героев нашли в районе Куркино.

К сожалению, премьеру не увидит режиссер и исполнительный продюсер фильма Анна Куранова — она ушла из жизни 28 февраля 2018 года. Она также была продюсером картин «Всё о его бывшей», «Как извести любовницу за семь дней», «Можете звать меня папой», «Женщина с лилиями», «Дом на краю леса», «Соловей-Разбойник», «Метод Лавровой-2» и др.

— Мне очень грустно от мысли, что премьера нашего фильма будет памятью очень светлому человеку, — говорит Валерий Рожнов. — Отзывчивая, честная, порядочная Анна — это редкий пример людей, которые встречаются в кинобизнесе. Я знал, что она болела и обращалась к врачам, но и подумать не мог, что ее болезнь так серьезна. Во время работы над фильмом она была так активна, радостна, устремлена в жизнь. И это несмотря на то, что она знала о своем диагнозе. Когда услышал о ее уходе, испытал шок. Все остальное меркнет по сравнению с этим…

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