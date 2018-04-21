IVI ОТКРЫВАЕТ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ММКФ

Набравшая наибольшее количество голосов кинолента получит приз зрительских симпатий.

Уже в 40 раз в столице пройдет Московский международный кинофестиваль, где участники поборются за главную награду, статуэтку «Золотого Святого Георгия». Все фильмы будут оцениваться жюри, однако на исход конкурса смогут повлиять и сами зрители. С 19 по 26 апреля на сайте онлайн-кинотеатра ivi будет открыто интернет-голосование, победитель которого получит приз зрительских симпатий.

В число номинантов попали двадцать фильмов, отобранных экспертами ivi из более чем сотни участников. Это киноленты, которые будут показаны в рамках фестиваля впервые, и уже прогремевшие на мировых фестивалях картины: «Лица, деревни» режиссёра Аньес Варда , «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филипа Гренинга , «Фокстрот» Самуэля Маоза.

«В шорт-лист вошли картины из программы смотра, которые достойны внимания зрителей. Некоторые из них уже были показаны на Берлинале и в Каннах, а также были номинированы на «Оскар» и «Сезар». Но большинство работ, представленных в голосовании, российские зрители увидят впервые на фестивале ММКФ. Мы рады предоставить кинолюбителям возможность почувствовать в исходе голосования и решить, кому достанется народное признание», — отмечает Олег Туманов , генеральный директор онлайн-кинотеатра ivi.

Увидеть трейлеры фильмов-участников и выбрать своего фаворита зрители смогут на странице голосования.