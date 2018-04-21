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На ММКФ во второй раз открылись «Дни белорусских фильмов-2018»
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На ММКФ во второй раз открылись «Дни белорусских фильмов-2018» 

Авторадио 1 час назад
В столице при информационной поддержке Авторадио продолжается Московский Международный кинофестиваль. Сегодня в рамках ММКФ во второй раз открылись «Дни белорусских фильмов-2018». Основные показы конкурсных работ проходят по традиции в кинотеатре Каро 10 «Октябрь». Фестиваль стартовал 19 апреля. На церемонии открытия специальным «Золотым Святым Георгием» — призом «За вклад в мировой кинематограф» был посмертно награжден Олег Табаков. В этом году в основном конкурсе 16 фильмов. Из них три — российские. Это «Ню» режиссера и актрисы Ян Гэ, «Царь-птица» Эдуарда Новикова и лента «Спитак» Александра Котта. Имена обладателей статуэток святого Георгия объявят 26 апреля.
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