«Лето» в Каннах: в Москве презентовали планы российской делегации на кинофестивале

Екатерина Мцитуридзе глава «Роскино» «В фильме главную роль играет президент Владимир Путин . На основе его интервью построена основная канва картины. Там будет много интересных персонажей, дающих интервью. Ксения Собчак расследует эту историю сама. Кино сделано как документальный триллер, это очень неожиданный жанр и модный: таких фильмов всегда очень много на „Оскаре“, а в России это редкость».

Россия в Каннах в этом году будет активной сверх всякой меры. Мало того что в конкурс попал новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето», а Андрей Звягинцев вошел в жюри, так еще и дебютант Игорь Поплаухин представляет страну в программу Cinefoundation с короткометражкой «Календарь». В центре сюжета женщина средних лет, отправляющаяся в путешествие.

Игорь Поплаухин режиссер «Мы видим ее на разных видах транспорта, в странных обстоятельствах. Ей постоянно названивают люди из внешнего мира: родственники и коллеги. Мы понимаем, что она им всем врет, по крайней мере, она находится не там, где говорит. Ближе к концу мы видим цель ее путешествия и то, что с ней там происходит. Насчет бюджета все настолько сложно у короткого метра, что мне пришлось из личных добавлять на пост-продакшн фильма».