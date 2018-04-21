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«Лето» в Каннах: в Москве презентовали планы российской делегации на кинофестивале
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«Лето» в Каннах: в Москве презентовали планы российской делегации на кинофестивале 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: BFM.RU
Новая киностудия Игоря Угольникова, Дмитрий Нагиев в роли Виталия Калоева, сериал от Михаила Зыгаря и еще пара десятков проектов, среди которых документальное расследование Ксении Собчак, снятое Верой Кричевской под названием «Дело Собчака». Вот что говорит глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе:
Екатерина Мцитуридзе глава «Роскино» «В фильме главную роль играет президент Владимир Путин. На основе его интервью построена основная канва картины. Там будет много интересных персонажей, дающих интервью. Ксения Собчак расследует эту историю сама. Кино сделано как документальный триллер, это очень неожиданный жанр и модный: таких фильмов всегда очень много на „Оскаре“, а в России это редкость».
Россия в Каннах в этом году будет активной сверх всякой меры. Мало того что в конкурс попал новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето», а Андрей Звягинцев вошел в жюри, так еще и дебютант Игорь Поплаухин представляет страну в программу Cinefoundation с короткометражкой «Календарь». В центре сюжета женщина средних лет, отправляющаяся в путешествие.
Игорь Поплаухин режиссер «Мы видим ее на разных видах транспорта, в странных обстоятельствах. Ей постоянно названивают люди из внешнего мира: родственники и коллеги. Мы понимаем, что она им всем врет, по крайней мере, она находится не там, где говорит. Ближе к концу мы видим цель ее путешествия и то, что с ней там происходит. Насчет бюджета все настолько сложно у короткого метра, что мне пришлось из личных добавлять на пост-продакшн фильма».
Каннский кинофестиваль в этом году откроется 8 мая. Когда именно покажут «Лето» Серебренникова пока неизвестно, а уж тем более непонятно, сможет ли он сам приехать во Францию. Директор фестиваля Тьерри Фремо обещал написать письмо Владимиру Путину.
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