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Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе
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Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе 

Рамблер 1 час назад
Малоизвестные факты о Нине Дорошиной — в нашем материале.
1/5  На съемках фильма "Первый троллейбус" Дорошина встретила своего первого мужа, Олега Даля.
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2/5  Олег Ефремов стал главной любовью ее жизни. В фильме "Рядом с нами" они снялись вместе.
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3/5  Первая заметная роль актриса - подруга бандита Нелли, за которую ее полюбила вся шпана Лосиноостровска.
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4/5  Яркую эпизодическую роль в мелодраме "По семейным обстоятельствам" актриса сыграла спустя 11 лет отсутствия на киноэкране. Дорошина сознательно выбрала театр, отказываясь от многих предложений.
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5/5  Надюха и Василий, герои фильма "Любовь и голуби", должны были выглядеть ровесниками, однако в реальности Дорошина была на 10 лет старше Михайлова.
Фото:
Нина Дорошина запомнилась зрителям, прежде всего, по главной роли в комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби". И хотя эту роль можно назвать бенефисом большой актрисы, она была не единственной известной ее работой. Интересные и малоизвестные факты о Нине Дорошиной — в нашем материале.

По семейным обстоятельствам

Отец Нины Дорошиной был оценщиком мехов на ростокинском комбинате. Перед войной он получил назначение в Иран, где в его обязанности входила закупка мехов для нужд Красной армии. В командировку он отправился вместе с семьей, благодаря чему Нина смогла избежать всех ужасов войны. В Иране прошло почти все ее детство. Кстати, актриса отлично говорила на фарси.

Возлюбленная великих

Нина Дорошина никогда не считалась первой красавицей нашего кино. Тем удивительнее был ее ошеломительный успех у мужчин.
Во время съемок в фильме "Первый троллейбус" Нина познакомилась с Олегом Далем и буквально очаровала будущего великого актера. Они поженились.
Однако для самой Дорошиной брак с Далем был попыткой забыть роман с легендарным Олегом Ефремовым, худруком театра. Отношения были сложными, страстными и болезненными. Чувство к Ефремову оказалось сильнее, и Нина подала на развод. Даль сильно переживал разрыв. Дорошина никогда не скрывала, что Ефремов — самая большая любовь ее жизни.
В конце концов, она устала и вышла замуж за Владимира Ишкова, театрального мастера по свету, с которым счастливо прожила до его смерти в 2004 году. По слухам, бурлившим в театральной среде, Ефремов сильно переживал потерю любимой женщины.

Любовь и голуби

Свою самую знаменитую роль Нина Дорошина сначала много лет с блеском играла на театральной сцене. Вдохновившись ее игрой, Меньшов загорелся идеей экранизировать пьесу. И вопроса, кто будет играть главную женскую роль, естественно, не возникло. Хотя режиссер делал пробы и с Любовью Полищук.
Однако зрителям 50-60 годов Дорошина запомнилась лучезарной бойкой девушкой из фильмов "Первый троллейбус", "Первый эшелон", "Человек родился", "Неповторимая весна", "Рядом с нами" и других.
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