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Милла Йовович анонсировала новый проект
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Милла Йовович анонсировала новый проект 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Уютно расположившись в собственной ванне, звезда «Обители Зла» сообщила поклонникам, что времени на отдых у нее уже совсем не остается. Девушка рассказала о планах хорошенько выспаться перед началом съемок нового фильма «Райские холмы». Коллегами Миллы станут Эмма Робертс, Айза Гонсалес, Аквафина и Даниэль Макдональд. Очевидно, Йовович нервничает перед началом съемок в таком окружении. Актриса попросила поклонников пожелать ей удачи.
Милла не забыла и про фанатов из России, написав пару предложений на русском языке: «Завтра мои первые день работать на новый фильм #paradisehills. Скажите мне удачи!» После этого девушка извинилась за плохое знание русского языка.
Фолловеры выполнили просьбу звезды, осыпав ее комментариями с пожеланием успеха. Некоторые заметили: «Тебе совсем не нужна удача. Ты отличная актриса и сделаешь все, что от тебя зависит. С нетерпение ждем выхода нового фильма на экраны».
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