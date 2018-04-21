Актеры фильма «Движение вверх» и нижегородские чиновники сыграли в школьной баскетбольной лиге

Актеры фильма «Движение вверх» и нижегородские чиновники сыграли в школьной баскетбольной лигеВ эти минуты во Дворце спорта «Нагорный» проходит суперфинал всероссийской баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Лучшие команды страны борются за право представлять Россию на «Финале четырех» Евролиги — он пройдет в Белграде (Сербия) в мае 2018 года.

Кстати, среди подростков была Дарья, дочка Дмитрия Сватковского.

Фоторепортаж Екатерины Чудаковой