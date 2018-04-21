Актеры фильма «Движение вверх» и нижегородские чиновники сыграли в школьной баскетбольной лиге 

Актеры фильма «Движение вверх» и нижегородские чиновники сыграли в школьной баскетбольной лигеВ эти минуты во Дворце спорта «Нагорный» проходит суперфинал всероссийской баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Лучшие команды страны борются за право представлять Россию на «Финале четырех» Евролиги — он пройдет в Белграде (Сербия) в мае 2018 года.
Одна из игр суперфинала — вне конкурса. В ней, названной «Матч поколений» играют руководители Нижегородской области (отлично себя проявляет заместитель губернатора и Олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский), актеры, снявшиеся в фильме «Движение вверх» — Кирилл Зайцев, Джеймс Тратас, Андрей Смоляков, и сами подростки.
Кстати, среди подростков была Дарья, дочка Дмитрия Сватковского.
Фоторепортаж Екатерины Чудаковой