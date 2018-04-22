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Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
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Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной 

Teleprogramma.pro 22 апреля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Нина Дорошина скончалась 21 апреля в Москве на 84-м году жизни. Артистка в последний месяц несколько раз вызывала скорую, ей предлагали госпитализацию, но она отказывалась.
За день до смерти актрисе соседи вызывали Скорую помощь из-за болей в груди. Первые жалобы на сердце у Дорошиной появились еще 18 марта, сообщает РЕН ТВ.
В последние годы Нина Дорошина жила одна, за ней ухаживали соседи и знакомые. Второй супруг артистки Владимир Ишков умер в 2004 году. Вместе они прожили двадцать лет, но детей у пары не было.
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