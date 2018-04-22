Театр «Современник»: актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца

В ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина , народная артистка России, актриса Московского театра «Современник».

«Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, что могут свидетельствовать не только зрителей ее многочисленных работ в театре, но и вся страна. Она стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби», где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля», — написали артисты театра на своей страницы Facebook.

За день до трагедии актриса почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске. В 1956 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, в 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера. В 1959 году актрису приняли в труппу театра «Современник», где она и проработала всю жизнь.

В кино известная актриса дебютировала в 1955 году во время учебы. Зрителю она запомнилась по фильмам «Первый эшелон», «Люди на мосту», «Артист из Кохановки», «Первый троллейбус» и другим.