Александр Михайлов о Дорошиной: «Я счастлив, что был с ней в дуэте»

Умерла народная артистка России Нина Дорошина . Ей было 83 года. Она скончалась у себя дома. Как стало известно « Комсомольской правде », еще в пятницу актриса почувствовала себя плохо — были боли в груди, и вызвала врачей, но ехать в больницу отказалась. В ночь на субботу, 21 апреля, у нее остановилось сердце.

На счету Дорошиной более 20 ролей в кино, но ее главный образ — Надюху Кузякину из фильма режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» полюбили миллионы зрителей. Эту роль буквально разобрали на цитаты.

«Незабываемая и потрясающая женщина», «редкое явление», «уникальная» — так в основном говорят о ней коллеги. Актер Александр Михайлов , тот самый муж Вася из фильма «Любовь и голуби», рассказал Business FM , что счастлив был сыграть с Дорошиной в дуэте:

Александр Михайлов актер «Для меня это удар. Годы идут, все лучшее время как бы, но все равно потеря огромная. Просто огромная потеря для кинематографа, для театра, просто ушла из жизни уникальная совершенно личность: уникальная, эксклюзивная совершенно, талантливейшая до корней волос, поэтому я ничего не могу сказать такого, вряд ли что-то повторится. Я лично счастлив, что был с ней в дуэте, в диалоге, это действительно незабываемое время. Потрясающая женщина, уникальная, так что сейчас говорить невозможно, потому что у меня действительно, как будто что-то такое свое, личное. Сейчас очень много уходит моих сверстников, просто один за одним. Для меня это просто умирают таланы. Уникальная, бриллиантовая женщина, так чувствовать характеры, так играть, с такой отдачей, такой органикой — это редкое явление».

Нина Дорошина закончила Театральное училище имени Щепкина. 60 лет назад дебютировала на сцене «Современника». В нем же играла ведущие роли. Где пройдет прощание с актрисой, пока неизвестно.