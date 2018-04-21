Юэль Киннаман: о целях, семье и активизме

У Юэля есть все, что может очаровывать зрителей по всему миру: гортанный голос, необычный акцент и уверенный взгляд. Родившийся и выросший в Стокгольме Юэль Киннаман попал во внимание мировой общественности после блистательной игры в популярном шведском фильме «Шальные деньги». Пара удачных триллеров, шведский сериал и знаменитая девушка Оливия Манн позволили ему достичь известности в Голливуде и почти получить главные роли в «Торе» и «Безумном Максе».

Совсем недавно актер разделил экран вместе с Лиамом Нисеном в фильме «Ночной беглец», а также исполнил роль Рика Флэга в «Отряде Самоубийц». А его последний сериал «Видоизмененный углерод» стал одним из самых важных проектов Netflix 2018 года. «Углерод» — жесткая научная фантастика о жизни спустя 500 лет. Физическая оболочка человека уже не имеет значения, всю личность можно записать на микрочип, а богатые по-прежнему угнетают бедных. О фактурности и нордической внешности главного героя не может умолчать ни один кинокритик, и Юэль постепенно становится самым желанным гостем любой ковровой дорожки.

О целеустремленности:

Юэль считает себя пессимистом и легко может представить, что он мог бы всю жизнь работать копирайтером в третьесортном рекламном агенстве. Своим главным качеством он считает умение наладить отношения и заводить друзей, но никак не зарабатывать. При этом он честно признается, что когда-то он не особо хорошо учился в школе, не блистал особыми талантами и не имел мечты или определенной цели.

Я чувствую уважение со стороны людей, до которых мне далеко. И, конечно, у меня появились другие экономические возможности. Это тоже круто, и я ничего подобного не ожидал.

Когда Юэль окончил школу, он принял решение путешествовать и подумать о взрослой жизни, когда ему исполнится 26. Чтобы побыстрее уехать знакомиться с разными странами, он работал на заводе в Осло и подрабатывал в баре в Альпах. Вместо семи лет путешествий в итоге он потратил всего полтора года, и это определенно пошло на пользу. Когда он приостановил поездки, чтобы накопить на следующий континент, его друг Густав Скарсгард вдохновил Юэля историями о театральном училище. В итоге парень подал документы туда же и стал усиленно работать над своим актерским мастерством.

Мое тело кричало «нет!», но я не мог просто так отступить. Благодаря сцене в обычной жизни я стал увереннее. Непутевым я больше не был.

Сейчас Юэль говорит, что ставит ультиматумы самому себе. По его словам, если он хотя бы ненадолго перестанет вживаться в новые образы — это может негативно сказаться на его развитии как человека.

Я строю карьеру. Цель — получать всё больший выбор и обретать всё большую мощность. С этой мощностью ты можешь начать собственный проект и, в конечном итоге, производить собственные фильмы, где уже ты сам будешь выбирать, с кем работать. И какие истории ты хочешь рассказывать.

О семье:

Его семью сложно назвать крепкой и любящей: его отец был американским дезертиром, который покинул Вьетнам во время войны и завел сразу несколько детей в новом убежище в Швеции. Отношения с ним у Юэля в подростковом возрасте складывались тяжело:

Теперь у нас все хорошо. Я работаю со шведским режиссером над фильмом о жизни моего отца. Собираюсь его сыграть. Знаешь ли, его били родители. Я сам в подростковом возрасте тоже доходил до крайностей.

Это стало одной из главных причин, почему Юэль тяготел к хулиганам в школе и был готов возглавить реальную банду.

Каждый раз, встречая их на улице, мне приходилось драться. И если бы они увидели моих новых друзей, с которыми я играю в футбол, они бы их ограбили и избили, а меня оставили бы одного. Было очень тяжело. Я ходил весь на нервах. Я даже есть не мог.

Отец пытался запрещать ему видеться со знакомыми, а мать, напротив, хотела принять друзей Юэля в семью, чтобы показать свою любовь и тепло. В итоге, чтобы помочь справиться с этим, родители отправили его в Техас на год учеником по обмену. Увы, новая школа тоже была настоящим гетто, а принимающая семья — со странностями.

Они никогда не разговаривали друг с другом», — рассказывает Киннаман. «Тина как-то говорит, мол, у нас есть шкаф, доверху забитый фильмами. Я никогда не забуду момент, когда открыл эту кладовку. Там было штук 150 фильмов — все мультики.

К счастью, Киннаман смог побороть свою агрессивную натуру и вынес отличные уроки из этого года в другом мире.

Об активизме

Несмотря на то, что его роли в кино скорее агрессивные, он всегда помнит о том, что насилие в его детстве не помогало его стремлениям. Сейчас Юэль является шведским активистом против секс-насилия и торговли детьми, выступает послом организации ECPAT и регулярно высказывается на различных лекциях. Он открыто поддержал движение #MeToo, не только заявив об этом в соцсетях, но и появившись на Золотом Глобусе в абсолютно черном костюме, одобрив акцию против харассмента. В своем интервью для норвежского хост-шоу он рассказал о том, что его американские друзья сильно удивляются, когда он заявляет о себе как о феминисте.

Они называют это сумасшествием. Тогда я рассказываю им о том, что для Швеции это сродни политическому суициду — когда ты не поддерживаешь равенство.