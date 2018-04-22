Скончалась актриса Нина Дорошина

В Москве умерла народная артистка Нина Дорошина — звезда фильма «Любовь и голуби», передает сайт argumenti.ru.

Дорошина ушла из жизни сегодня утром на 84 году жизни. Согласно сообщению СМИ, актриса накануне вызывала скорую в связи с сердечным приступом.

От госпитализации Нина Михайловна отказалась. О дате и месте прощания и похорон актрисы сообщим позже.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск (сейчас это Москва). Она окончила театральное училище имени Щукина и начала карьеру в театре «Современник» в 1958 году. В «Современнике» Дорошина прослужила почти 60 лет.

Актриса снялась более чем в 20 фильмах. Всенародную любовь завоевала после исполнения роли Надежды в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». За одноименный спектакль Дорошина получила в свое время Первую премию на Всесоюзном театральном фестивале в 1983 году.

Первым мужем был Нины Дорошиной был знаменитый актёр Олег Даль . Их семья продержалась недолго. Со вторым мужем мастером по свету в родном «Современнике» Владимиром Ишковым они прожили около 20 лет. Ишкова не стало в 2004 году.