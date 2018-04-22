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Скончалась актриса Нина Дорошина
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Скончалась актриса Нина Дорошина 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Дни.ру
В Москве умерла народная артистка Нина Дорошина — звезда фильма «Любовь и голуби», передает сайт argumenti.ru.
Дорошина ушла из жизни сегодня утром на 84 году жизни. Согласно сообщению СМИ, актриса накануне вызывала скорую в связи с сердечным приступом.
От госпитализации Нина Михайловна отказалась. О дате и месте прощания и похорон актрисы сообщим позже.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск (сейчас это Москва). Она окончила театральное училище имени Щукина и начала карьеру в театре «Современник» в 1958 году. В «Современнике» Дорошина прослужила почти 60 лет.
Актриса снялась более чем в 20 фильмах. Всенародную любовь завоевала после исполнения роли Надежды в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». За одноименный спектакль Дорошина получила в свое время Первую премию на Всесоюзном театральном фестивале в 1983 году.
Первым мужем был Нины Дорошиной был знаменитый актёр Олег Даль. Их семья продержалась недолго. Со вторым мужем мастером по свету в родном «Современнике» Владимиром Ишковым они прожили около 20 лет. Ишкова не стало в 2004 году.
Нина Дорошина была большой любовью Олега Ефремова.
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