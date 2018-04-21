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Круглый стол «Защита социальных прав работников в сфере кино»
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Круглый стол «Защита социальных прав работников в сфере кино» 

Ревизор.ru 36 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В мероприятии приняли участие специалисты по кино: актёры, продюсеры, члены и руководители профессиональных организаций: член Совета директоров Гильдии продюсеров России Александр Акопов, Председатель Независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис, юридический советник Гильдии продюсеров России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александра Радоминова, юридический советник Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Гильдии продюсеров России Сергей Семёнов, первый вице-президент Гильдии актёров кино России, актёр, генеральный продюсер студии «Дебют» Борис Токарев, член Гильдии актёров кино Татьяна Плетнёва. Участники дискуссии обсудили проблемы социальной защиты работников в сфере кинематографа и предложили составить документ, который будет регулировать трудовые отношения между работником и работодателем.
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