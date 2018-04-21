Созданная в Волгограде немецкая бронетехника отправилась в Иркутск на съемки фильма

С Мамаева кургана и до далекого Иркутска и Свирска, отправилась сегодня созданная волгоградскими реконструкторами немецкая техника времен Сталинградской битвы. Там, военные машины примут участие в съемках фильма «321-я Сибирская», рассказывающего об участии сибиряков в Сталинградской битве

— Нам предстоит долгий путь в пять тысяч километров, а конечным пунктом маршрута будет Иркутск, — говорят организаторы автопробега, — Мы пробыли в Волгограде четыре дня, а теперь держим путь до Саратова. Сегодня с шести часов утра шла погрузка трофейной техники. Две машины впритык зашли в полуприцеп. Увы, но мы не сможем выгружать технику, в каждои городе по пути нашего следования, — это довольно затратно. Нужно понимать, что фильм снимается на деньги народа, поэтому мы не можем их транжирить.

По словам представителей съемочной группы, огромную помощь в съемках и подготовке немецкого самоходного штурмового орудия StuG III, бронетранспортёра на колесно-гусеничном ходу Hanomag-251 и грузовика Opel оказал музей-заповедник «Сталинградская битва» и волгоградское отделение Российского военно-исторического общества

— Рад, что в фильме будет не компьютерная графика, а настоящие военные машины и танки того времени. Они на ходу и их можно будет снимать крупным планом, — говорят представители группы, — У нас последний этап съемок в Свирске, после чего начнется монтажный период, и уже к концу года фильм выйдет на большой экран.

Съёмки художественного фильма «321-я Сибирская», рассказывающего об участии сибиряков в Сталинградской битве, были начаты еще в 2016 году. Тогда съёмочная группа в сотрудничестве с музеем «Сталинградская битва» и реконструкторами Волгограда и Самары снимала эпизоды боев на подступах к городу в Калачевском и Иловлинском районах.