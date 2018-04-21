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Александр Петров выступит в роли режиссера нового проекта про скетбордистов
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Александр Петров выступит в роли режиссера нового проекта про скетбордистов 

Журнал ОК! 1 час назад
Стало известно, что Александр Петров выступит режиссером нового остросюжетного романтического фильма «Точка отрыва», который расскажет о жизни скейтбордиста, возлюбленная которого трагически погибла.
Продюсер Игорь Мишин представил проект на одном из питчингов Фонда кино. По его словам, сначала Александру предложили сыграть главную роль в картине, но он отказался и реши попробовать себя в качестве режиссера.
Изначально шли переговоры, чтобы Александр сыграл в этом фильме. Через много сложных бесед и разговоров он предложил себя в качестве режиссера-постановщика
Известны также и иактеры, которые сыграют главную мужскую и женскую роль — ими стали профессиональный скейтбордист Максим Круглов и возлюбленная Петрова — Ирина Старшенбаум.
Сам Александр не смог присутствовать на презентации, так как находится на съемках другого проекта, но отправил видео-обращение, в котором расскзал, что хочет снять интересное хулиганское кино. Выход картины планируется в 2020 году.
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