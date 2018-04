«Скользящие»: What if

С момента выхода последней серии «Скользящих» (они же «Sliders») прошло уже 18 лет, но у этого сериала, выходящего с 1995 по 2000 год, сохранилась своя фанбаза, продолжающая пересматривать, как минимум, первые 3 сезона.

Сделать каждую серию не похожей на другую, показать развитие персонажей на протяжение всего сериала, нанизать весь сюжет на стройную логику основной идеи — это и в наше время редкое событие, в 1995 году это казалось прорывом.

Как это часто бывает с сериалами, у «Скользящих» было несколько режиссёров, включая Адама Нимоя («Вавилон 5», «Звёздный Путь: следующее поколение», «Теория Большого Взрыва»), Пэрис Барклай («Сыны Анархии», «Закон и порядок», «Менталист») и Ричарда Комптона («Полиция Майами: Отдел нравов», «Спасатели Малибу», «Секретные Материалы»). Это позволяло сериалу не застаиваться, используя разные операторские приёмы и режиссёрские ходы, сохраняя интерес к повествованию. На фоне мыльных опер девяностых это был если не прорыв, то заслуживающее внимание явление точно.

«What if you could find brand new worlds right here on Earth, where anything is possible: same planet, different dimension? I found the gateway!»

В пилотной серии студент-физик Куин Мэлори изобрёл портативное устройство, позволяющее перемещаться («скользить») в параллельные миры. Куин вместе со своим учителем профессором Артуро, подружкой Вейд Велс (и случайно попавшим в воронку портала блюзовым певцом Рембрандтом Брауном) отправился в «приключение на 20 минут» в параллельный мир. Но в ходе путешествия им пришлось срочно эвакуироваться из этого мира, при этом сбив настройки таймера, контролирующего их скольжения. Теперь они не могут вернуться домой и не знают, в какой следующий мир они попадут. При этом до следующего прыжка может быть как две минуты, так и несколько месяцев. Такая завязка позволяет каждую серию кардинально менять окружающий мир и даже жанр сериала. Это может быть приключенческий фильм или боевик, комедия или мелодрама и даже зомби-муви, вестерн и антиутопия в самых неожиданных декорациях. Как вам мир, в котором коммунисты пришли к власти в США? А мир, где ещё не изобретены антибиотики и человечество на грани вымирания из-за безобидных в нашей реальности болезней? Или измерение, где Альберт Эйнштейн сообщил, что изобретение атомной бомбы невозможно, но сейчас она необходима, так как к Земле летит метеорит, который через считанные дни её уничтожит? Реальность, где мужчины и женщины поменялись социальными ролями? Место, где движение хиппи стало ещё более популярным, чем в шестидесятые годы?

Сериал постоянно поднимает остро-социальные темы вроде культа потребления, тотального контроля правительства, вседозволенности корпораций, опасности и необходимости оружия массового потребления, важной роли науки в жизни человечества. Но делает это не в скучно-назидательном стиле, а иронично.

Там, за горизонтом обыденного…

Вообще, выбор героев, где двумя лидерами группы являются талантливый студент-физик и мудрый профессор по физике, а их компаньонами продавщица магазина электроники и блюзовый исполнитель — даже сейчас кажется смелым, out-of-box и экспериментальным. Где мрачные агенты ФБР ? Бравые мускулистые ребята, способные снести из пистолета половину головы с 50 метров, стреляя навскидку? Гиперсексуальные девушки без определённого рода деятельности? Никаких суперспособностей, никаких боевых навыков, скользящие даже быстро бегать долго неспособны. Только острый ум, готовность к нестандартным ходам, начитанность, эрудированность, чувство юмора и характер! Это ли не трансцедентально для сериала, который в прошлом месяце отпраздновал своё двадцатитрёхлетие?

Сериал про гиков и для гиков

При этом «химия» между героями просто невероятная. Просто слушать интеллектуальные и остроумные перепалки юного Куина Мэлори и умудрённого годами профессора Максимилиана Артуро — сплошное удовольствие. Как и наблюдать за любовным напряжением между Куином и Вейд. Или следить за тем, как Рембрандт из случайного участника путешествий становится сердцем команды. Здесь нужно сразу сделать оговорку, что «Скользящих», как и хорошее аниме, нужно смотреть в оригинале с субтитрами. В принципе, есть три неплохие русские озвучки и даже голоса в одной из них подобраны неплохие, но актёры местами не стараются, местами переигрывают и, такое впечатление, что просто не видели то, что они озвучивают. Впечатления на троечку.

Интересно также обоснование технологии путешествий в параллельные миры. Как известно, теория Альберта Эйнштейна и Натана Розена заключается в том, что непроходимая червоточина Лоренца или Мост Эйнштейна-Розена представляет собой соединение между областями пространства, которое может быть смоделировано как вакуумное решение уравнений Эйнштейна. Это значит, что существуют две отдельные внешние области, которые иногда называют две разные «вселенные», наличие второй Вселенной позволяет экстраполировать некоторые возможные траектории частиц в двух внутренних областях.

Теоретически, наблюдатель может видеть пересекающую горизонт событий червоточину Лоренца, которая является мостом между двумя Вселенными. Наблюдатель и другая Вселенная становятся видимыми в центре тени кротовой норы, когда пересекается горизонт событий. Наблюдатель видит свет, который попал внутрь чёрной дыры из другой Вселенной. Однако, другая Вселенная недоступна в случае червоточины Лоренца, так как мост разрушится быстрее, чем наблюдатель пересечёт его, и всё, что попало за горизонт событий из любой Вселенной будет раздавлено в сингулярности. Так вот, Куин Мэлори нашёл возможность сохранять мост Эйнштейна-Розена стабильным (как видите, всё совсем просто, когда есть понятное разъяснение).

Подлинной жемчужиной изначального состава команды Скользящих был валлийский актёр Джон Рис-Дэвис . Помимо ролей во всем известных фильмах («Музей восковых фигур», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Властелин Колец»), Рис-Дэвис играл в британских театрах. Он окончил Лондонскую Королевскую Академию драматических искусств. Участвовал в озвучке вышедшей в 1994 году CD-версии культового квеста Sierra «Quest for Glory: Shadows of Darkness». Актёр с такой фактурной харизмой привнёс в сериал свою аристократичность и интеллектуальность. По слухам, он принимал активное участие в редактировании сценария к первым двум сезонам «Скользящих». В сериале он — критик, голос разума команды и наставник второго главного героя, Куина Мэлори.

Классический, изначальный актёрский состав «Sliders»

Роль Куина исполнял Джерри О'Коннелл («Крик 2», «Одержимость», «Миллиарды»). Он начал сниматься в 11 лет, но настоящую известность получил как раз благодаря сериалу «Скользящие». Нельзя сказать, что это дало прямо-таки ощутимый толчок его актёрской карьере, Джерри продолжил сниматься в сериалах, появляться в эпизодических ролях в кино, а также принимать участие в озвучке мультсериалов DC («Бэтмен», «Лига Справедливости»). Однако, на мой взгляд, пик его творчества как раз пришёлся на «Sliders». Ему блестяще удалось сыграть роль талантливого, смелого и немного авантюристичного молодого учёного-изобретателя, романтика в поиске новых миров.

Джерри О'Коннелл в роли Куина Мэлори всем своим видом говорит нам: «Обычные фантастические боевички с бравыми вояками — вооон в той стороне»

Подругу Куина играла Сабрина Ллойд («Закон и Порядок», «Отцовство», «Числа»). На момент начала съёмок сериала ей было всего 24 года, но это не помешало ей отлично влиться в актёрский состав сериала. Романтическая линия между ней и Куином сыграна тонко и без пошлости. Также Сабрине удалось продемонстрировать развитие персонажа от напуганной девушки из первых эпизодов до уверенной в себе полноправной части команды.

Кливант Деррикс («Зачарованные», «Закон Лос-Анджелеса», «Полиция Майами: Отдел нравов») сыграл роль Рембрандта «Плачущего мужчины» Брауна, блюзового исполнителя, чью машину случайно затащило в воронку портала в пилотном эпизоде. Кливант привнёс в сериал эмоциональность и творческий подход (а также постоянное нытьё, что он не давал согласие на путешествия по параллельным мирам). Он оказался самым лояльным участником шоу, не оставив его вплоть до последнего, 88 эпизода.

Кто все эти люди?..

Намерено не останавливаюсь подробно на новом составе «Скользящих», так как они не дали ничего хорошего сериалу, кроме продолжения агонии скатившегося до банальности изначально нешаблонного и интригующего сериала. Достаточно сказать, что один из них, на момент приглашения, был моделью, и сериал стал для него творческим дебютом. Это не значит, что они плохи сами по себе или не стараются, просто они как футболисты питерского «Зенита» , пришли не в то время и не в то место.

Как это очень часто бывает, создателю сериала Трейси Торму («Звёздный Путь: следующее поколение», «За гранью возможного», «Карнавал») приходилось постоянно противостоять давлению рациональной FOX Network. Студия хотела снять банальный sci-fi боевичок с бравыми парнями в главной роли, всемирной инопланетной угрозой и отсутствием непонятной для широкой аудитории социальной сатиры. Мало того, уже после съёмок первого сезона FOX Network решили показать сначала самые рейтинговые, по их мнению, серии, чтобы заинтересовать потенциальных зрителей. По задумке Трейси каждая следующая серия должна быть продолжением предыдущей, но по решению студии внутренняя логика сериала нарушилась. Так, после пилотной серии сразу шла шестая, потом пятая, третья, четвёртая и т.д. Подобный вредительский подход FOX сохранили и в последующих сезонах. Благо недавно вышло лицензионное переиздание сериала на четырёх Blu Ray дисках, позволяющее пересмотреть сериал в правильном порядке.

Класс в пилотной серии «Скользящих» полупустой не потому, что у нас не было денег на дополнительных актёров, а потому что это класс для продвинутых студентов.

А ещё у нас не было денег.

создатель сериала «Скользящие»

Как будто этого было мало, сериал хотели закрыть после первого сезона из-за не очень высоких рейтингов. Как это часто бывает с подобными произведениями, сериал нашёл своего зрителя и, со временем, обрёл статус культового, но остался непонятным и неинтересным для широкой аудитории. После гневных протестов фанатов сериал продлили на второй, а потом и на третий сезон, но для студии не очень высокие рейтинги стали ключевым рычагом давления на Трейси Торма. И если во втором сезоне участие FOX Network в сценарии почти не замечается (кроме серии «Вторжение» о кровожадной инопланетной расе кромагов, которая впоследствии станет ключевой для дальнейшего развития сюжета), то третий сезон получился неоднородным именно из-за навязчивого желания студии снять фантастический боевик.

Изначально предполагалось, что Куин Мэлори и Рембрандт Браун будут держаться от неприятностей подальше, но их зачем-то сделали героями боевика, только и ждущих повода подраться.

создатель сериала «Скользящие»

Серии, сохранившие дух классического «Sliders», перемежались с прямолинейным action в стиле «Звёздных врат». Эти изменения не привлекли новых фанатов и оттолкнули изначальных. Парадоксально (и, в то же время, закономерно), что как только студия получила желаемую свободу во влиянии на сериал с целью поднятия рейтингов, эти самые рейтинги окончательно рухнули. Также не пошло на пользу популярности сериала уход Джона Рис-Дэвиса, игравшего профессора Артуро. Валлийский актёр был разочарован политикой студии, сделавшей из прорывного для своего времени сериала с лёгким налётом интеллектуальной элитарности — второсортный фантастический боевик. А ведь на взаимодействии профессора Артуро с Куином Мэлори базировалась добрая половина очарования сериала. С его уходом сериал взял заметный крен от мозгов к мускулам.

Сериал мог выходить и по сей день, но сценаристы и шоураннеры всё испортили, так как у них не было Видения. «Скользящие» могут быть интересны и современной аудитории, но только при условии, что те, кто пишут сценарий, поймут, что если они снимают science fiction, нужно хотя бы немного понимать в науке!

актёр сериала «Скользящие»

Сериал был закрыт после третьего сезона, затем права на него были выкуплены компанией SciFi. Попытки Трейси Торма вернуть изначальный дух «Скользящих» не увенчались успехом и после его ухода сериал окончательно скатился к плоскому однообразному местами трэшовому (но не в стиле «Нации Z», а в значении «мусорный») противостоянию кровожадной инопланетной расе кромагов. Научная и приключенческая составляющие были сведены к необходимому минимуму. Сериал резко обрывается в конце пятого сезона на очередном банальном клиффхэнгере из-за окончательного падения зрительского интереса. Так что «Скользящие» опередили своё время также в том, что задолго до «Декстера» продемонстрировали худшую концовку в истории сериалов. Нужно также упомянуть, что к этому времени из изначального актёрского состава остался только Клевант Деррикс, игравший Рембрандта Брауна.

Но не хочется завершать на минорной ноте. Не смотря на происки киностудий, никто уже не отнимет у нас первых трёх сезонов «Скользящих», тем более что недавно вышла их FullHD версия. Фанаты сериала по всему миру продолжают обсуждать творение Трейси Торма, покупать (чаще всего нелицензионную) сувенирную продукцию по сериалу, писать фанфики и надеяться на продолжение.

Также в 2011 году Трейси Торм написал сценарий к 89 эпизоду «Скользящих», ненадолго возвращающий атмосферу тех самых «Sliders». Это прекрасный подарок для ностальгирующих фанатов, дарящий несколько радостных минут при чтении (спойлер: профессор Артуро жив, но не всё так просто).

«What if you could travel to parallel worlds? The same year, the same Earth, only different dimensions? My friends and I found the gateway. Now, the problem is: finding a way back home»

И хотя слухи про продление «Скользящих» на шестой сезон уже не такие активные как 15 лет назад, в наш век римейков и перезапусков всё возможно. Мне кажется, сейчас создана идеальная ниша для нестандартных сериалов с небольшой щепоткой научной фантастики. Так почему бы новаторам из Amazon или Netflix не спродюсировать перезапуск «Sliders» с новыми актёрами и изначальной концепцией? Ведь при правильном подходе основа этого творения позволяет оставаться ему сколь угодно свежим, захватывающим и интересным для фанатов.

