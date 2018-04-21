Конкурсный фильм финалистки шоу «Голос» вызвал ажиотаж на ММКФ

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Фильм «Ню» финалистки песенного конкурса «Голос» — режиссера-дебютанта, актрисы Ян Гэ вызвал в субботу небывалый ажиотаж среди прессы, аккредитованной на 40-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Картина вошла в основной конкурс киносмотра.

Несмотря на ненастную погоду, желающих увидеть фильм «Ню» оказалось больше сотни человек. В итоге попали на показ далеко не все. Картина китаянки, представляющей на конкурсе Россию, в итоге станет единственной конкурсной лентой ММКФ, которая будет показана для прессы дважды — в воскресенье пройдет еще один показ.

В фильме «Ню» рассказана история китайской девушки, которая ищет в Москве свою любовь, но, как она считает, ей мешает языковой барьер. Главную роль в картине сыграла сама Ян Гэ, она же исполнила в фильме свои песни, а также спродюсировала картину и написала сценарий.

"Я снимала этот фильм и никто об этом не знал, — рассказала Ян Гэ на пресс-конференции после показа картины. — Делала его в самый тяжелый период в моей жизни, когда для меня это был единственная возможность высказать свои печали, чтобы меня услышали и поняли. Я тогда хотела покидать Россию, меня сильно обидели, я думала, что я никому не нужна. И думала — выскажусь и уйду, но не молча".

Актриса не ожидала, что друзья окажут ей поддержку и все-таки удастся снять фильм. «Я ошиблась, что никому не нужна, — сказала Ян Гэ. — Поэтому я останусь, никуда не уеду. Спасибо, что пришли, я видела, что много было желающих, которые не попали в зал».

Ян Гэ выросла Пекине, училась на актерском факультете ВГИКа (курс Сергея Соловьева ), с 2012 года — актриса «Гоголь-центра», которым руководит Кирилл Серебренников. В 2017 году стала финалисткой вокального шоу «Голос».

"Кирилл Семенович — мой кумир, мой учитель, — призналась Ян Гэ. — Я потому и продолжала работать над фильмом, потому что ровнялась на него. Он всегда что-то делает". У режиссера спросили, как она отнесется к тому, что сейчас Серебренников находится под домашним арестом под обвинению в мошенничестве. «Я верю, что все будет хорошо, — сказала Ян Гэ. — Я бы очень хотела, чтобы он был на премьере, чтобы гордился мной».

О фестивале

В основной конкурс отобраны 16 кинолент, три из них — российские. «Ню» зрители смогут увидеть на ММКФ 22 апреля в киноцентре «Октябрь».