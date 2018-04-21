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Мединский призвал не искать в фильме «Танки» историческую достоверность
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Мединский призвал не искать в фильме «Танки» историческую достоверность 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил в субботу премьеру российского фильма «Танки» режиссера Кима Дружинина и посоветовал не искать 100%-ную историческую достоверность в этой приключенческой картине.
Показ фильма прошел в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля. «Я пытался уговорить сегодня своего сына 13 лет пойти на премьеру, он сказал: „Я не хочу смотреть кино про войну, там всех убивают“, — рассказал Мединский со сцены. — В этом фильме практически никого не убивают. Это фильм не про войну. Не надо к этому фильму относиться как к строгому историческому кино».
Картина «Танки», которая выйдет в российский прокат 26 апреля, создана по мотивам реальных событий и рассказывает об инженере Михаиле Кошкине (Андрей Мерзликин), который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.
Министр добавил, что в картине, «конечно, есть историческая правда, но примерно столько же, сколько в „Неуловимых мстителях“ правды о Гражданской войне». По мнению Мединского, «это молодежное приключенческое кино, многое, наверное, сценаристами придумано, но это не документальный фильм».
"Мы должны к нему относиться как к жесту уважения к нашим великим предкам, которые создавали самые лучшие на тот момент машины в мире, которые потом победили в самой страшной войне", — считает министр. Он особо выделил Андрея Мерзликина, у которого, по мнению Мединского, получилась «замечательная роль».
"Желаю хорошей прокатной судьбы не только у нас, но и за рубежом", — сказал Мединский. Он напомнил, что первый показ картины состоялся для российских военнослужащих в Сирии. «И тем ребятам кино понравилось, надеюсь, что вам оно понравится тоже», — отметил министр.
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