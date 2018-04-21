«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Жанр: мелодрама, комедия, приключения, семейный, музыка

Год: 1966

Страна: СССР

Сценарий: Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской

Оператор: Константин Бровин

Сюжет фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Шурик отправился на Кавказ за местным фольклором. Ему встречается девушка Нина. Шурик влюбляется в нее, но его убеждают, что Нина влюблена в другого мужчину, поэтому в соответствии в древним кавказским обычаем ее похитят, чтобы доставить любимому. Шурик огорчается, но решает принять участие в похищении и отдать дань традициям. Когда же он понимает, что на самом деле стал соучастником преступления, пытается Нину спасти.

Интересные факты о фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»:

В написании сценария Леонид Гайдай отталкивался от заметки, прочитанной в газете, в которой говорилось, о похищении девушки влюбленным в нее джигитом в закавказской республике.

Юрий Никулин и Евгений Моргунов поначалу отказались от ролей в фильме, посчитав многое в сценарии притянутым за уши. Леониду Гайдаю удалось их переубедить. Режиссер пообещал совместными силами улучшить сценарий. Хорошие идеи членов съемочной группы он поощрял бутылкой шампанского.

С актрисой на роль Нины не могли определиться очень долго, — потребовалось 500 кинопроб. В итоге остановились на Наталье Варлей. Актрисе пришлось научиться водить машину, чтобы самой выполнять трюки.

У Натальи Варлей не получилось озвучить свою роль. Нина говорит в фильме голосом Надежды Румянцевой , а песенку про медведей поет голосом Аиды Ведищевой.

Немецкий автомобиль «Adler Trumpf», на котором ездила троица Трус, Балбес и Бывалый, был собственностью Юрия Никулина.

Первоначально фильм был запрещен. Совершенно случайно его посмотрел Леонид Ильич Брежнев и дал разрешение на показ.

Трейлер фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»:

https://www.youtube.com/watch?v=g160Z9yDigs