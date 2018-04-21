Жанр: мелодрама, комедия, приключения, семейный, музыка
Год: 1966
Страна: СССР
Режиссер: Леонид Гайдай
Сценарий: Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской
Оператор: Константин Бровин
Кто снимался в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»: Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзик Мкртчян, Руслан Ахметов, Нина Гребешкова, Михаил Глузский
Сюжет фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Шурик отправился на Кавказ за местным фольклором. Ему встречается девушка Нина. Шурик влюбляется в нее, но его убеждают, что Нина влюблена в другого мужчину, поэтому в соответствии в древним кавказским обычаем ее похитят, чтобы доставить любимому. Шурик огорчается, но решает принять участие в похищении и отдать дань традициям. Когда же он понимает, что на самом деле стал соучастником преступления, пытается Нину спасти.
Интересные факты о фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»:
В написании сценария Леонид Гайдай отталкивался от заметки, прочитанной в газете, в которой говорилось, о похищении девушки влюбленным в нее джигитом в закавказской республике.
Юрий Никулин и Евгений Моргунов поначалу отказались от ролей в фильме, посчитав многое в сценарии притянутым за уши. Леониду Гайдаю удалось их переубедить. Режиссер пообещал совместными силами улучшить сценарий. Хорошие идеи членов съемочной группы он поощрял бутылкой шампанского.
С актрисой на роль Нины не могли определиться очень долго, — потребовалось 500 кинопроб. В итоге остановились на Наталье Варлей. Актрисе пришлось научиться водить машину, чтобы самой выполнять трюки.
У Натальи Варлей не получилось озвучить свою роль. Нина говорит в фильме голосом Надежды Румянцевой, а песенку про медведей поет голосом Аиды Ведищевой.
Немецкий автомобиль «Adler Trumpf», на котором ездила троица Трус, Балбес и Бывалый, был собственностью Юрия Никулина.
Первоначально фильм был запрещен. Совершенно случайно его посмотрел Леонид Ильич Брежнев и дал разрешение на показ.
Трейлер фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»:
https://www.youtube.com/watch?v=g160Z9yDigs