Жанр: мюзикл, комедия
Год: 1949
Страна: СССР
Режиссер: Иван Пырьев
Сценарий: Николай Погодин
Оператор: Валентин Павлов
Кто снимался в фильме «Кубанские казаки»: Сергей Лукьянов, Марина Ладынина, Александр Хвыля, Владлен Давыдов, Владимир Володин, Екатерина Савинова, Андрей Петров, Владимир Дорофеев, Елена Савицкая, Валентина Телегина Сюжет фильма «Кубанские казаки» Первые послевоенные годы. На осенней ярмарке встречаются председатели двух процветающих кубанских колхозов — Галина Пересветова из «Заветов Ильича» и Гордей Ворон из «Красного партизана». Они любят друг друга, но скрывают свои чувства. Помимо всего прочего, Галина и Гордей — давние конкуренты. Они соревнуются в трудовых подвигах, и главное для каждого из них — вывести свой колхоз на первое место. Между тем, на мероприятии коневод Николай из колхоза Пересветовой знакомится с передовой колхозницей Дашей Шелест из колхоза Ворона. Он тоже нравится ей, но влюблённым, живущим в разных хозяйствах, предстоит преодолеть сопротивление своих руководителей, не желающих их терять. История любви Даши и Николая вдохновляет на нее и их начальников. Интересные факты о фильме «Кубанские казаки»:
Музыку к фильму написал композитор Исаак Дунаевский. Фильм снимался в крупном колхозе с населением более миллиона человек. Киношники засняли окружающую действительность, построив лишь декорации ярмарки. Считается, что название фильму дал Иосиф Сталин. После смерти вождя народов на XX съезде КПСС Никита Хрущёв обвинил картину в приукрашивании послевоенной действительности, и «Кубанские казаки» перестали показывать по телевидению. В эпоху Брежнева фильм отредактировали, убрав атрибуты «культа личности» Сталина. Именно эта версия знакома современным зрителям.
Трейлер фильма «Кубанские казаки»: https://www.youtube.com/watch?v=Y4_oqI3uICI