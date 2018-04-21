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Звезда «Гарри Поттера» ушел из жизни в 49 лет
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Звезда «Гарри Поттера» ушел из жизни в 49 лет 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По предварительным данным, причиной смерти актера стали проблемы с алкоголем.
Американский актер Верн Тройер, сыгравший Мини-Мы в картинах об Остине Пауэрсе и гоблина Крюкохвата в фильме «Гарри Поттер и Философский камень» ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщает USA Today.
Отмечается, что артиста госпитализировали в начале апреля в одну из больниц Лос-Анджелеса, врачи пытались стабилизировать его состояние, но спасти Тройера не смогли. Причина смерти до сих пор неизвестна, однако есть информация, что актера сгубил алкоголь.
Верн Тройер был самый маленький из всех людей, появлявшихся на экране. Его рост составлял всего 81 см.
Также Тройер был известен по ролям в «Воображариуме доктора Парнаса», «Люди в черном» и в сериале «Сабрина — маленькая ведьма».
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