Жанр: военный, драма
Год: 1968
Страна: СССР
Режиссер: Виктор Трегубович
Сценарий: Виктор Трегубович, Виктор Курочкин
Оператор: Евгений Мезенцев
Кто снимался в фильме «На войне как на войне»: Михаил Кононов, Олег Борисов, Федор Одиноков, Виктор Павлов, Михаил Глузский, Валентин Зубков, Юрий Дубровин, Борис Табаровский, Герман Колушкин, Борис Аракелов Сюжет фильма «На войне как на войне» Великая Отечественная война близится к концу. Младший лейтенант Малешкин, выпускник военного училища, назначается командиром «самоходки» — самоходной артиллерийской установки. Все его подчинённые гораздо старше по возрасту и намного опытнее. Шаткий авторитет молодого командира проверяется на каждом шагу, он то ссорится, то мирится со своим экипажем. К тому же, Малешкиным очень недоволен командир батареи. Однако в первом же бою экипаж молодого командира оказывается на острие атаки, вступает в схватку с врагами, несмотря на их численное превосходство, и побеждает. Интересные факты о фильме «На войне как на войне»:
Фильм снят по одноимённой повести Виктора Курочкина. Картина была посвящена павшим и выжившим воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалко. Съемки проходили недалеко от советско-чехословацкой границы в дни, когда советские войска были введены в Чехословакию. Западная пресса посчитала явления связанными между собой: якобы, под прикрытием съемок военного фильма Советская армия подогнала к границам с ЧССР боевую технику.
Трейлер фильма «На войне как на войне»: https://www.youtube.com/watch?v=uWV81F9Y-kQ