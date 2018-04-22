«На войне как на войне»

Жанр: военный, драма

Год: 1968

Страна: СССР

Фильм снят по одноимённой повести Виктора Курочкина. Картина была посвящена павшим и выжившим воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалко. Съемки проходили недалеко от советско-чехословацкой границы в дни, когда советские войска были введены в Чехословакию. Западная пресса посчитала явления связанными между собой: якобы, под прикрытием съемок военного фильма Советская армия подогнала к границам с ЧССР боевую технику.

Трейлер фильма «На войне как на войне»: https://www.youtube.com/watch?v=uWV81F9Y-kQ