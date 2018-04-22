Более полусотни воскресных кинопоказов пройдут на ММКФ

МОСКВА, 22 апреля. / ТАСС /. Фильм «Воспоминания о солдате», участвующий в основном конкурсе 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), покажут в последний раз в рамках фестиваля, сообщили в пресс-службе ММКФ. Помимо этого, зрителей ожидает еще более полусотни воскресных кинопоказов.

"Будет последний шанс посмотреть фильм «Воспоминания о солдате». Это Корейский фильм о молодом человеке, который не хочет идти на службу, однако у него не остается выбора", — рассказали в пресс-службе. В последний раз также будет показаны и два других фильма из основного конкурса — Новозеландский фильм «Заблудшая» и «Стойкость» из Киргизии. Показы пройдут в киноцентре «Октябрь».

В рамках конкурса документального кино покажут ленту «Генезис 2.0», рассказывающую об охотниках на бивни мамонтов.

В рамках специальных показов будет представлен фильм «Александр Невский» Сергея Эзейнштейна — один из главных фильмов режиссера. Это один из немногих шансов увидеть фильм Эзейнштейна на большом экране.

Программу к 40-летию Московского кинофестиваля «Свои» представит дебютный фильм Бориса Хлебникова «Коктебель». Именно с этого фильма начался творческий путь режиссера. Зрители также смогут увидеть фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа младшего, который в этом году был удостоен премии Берлинского кинофестиваля.