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Более полусотни воскресных кинопоказов пройдут на ММКФ
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Более полусотни воскресных кинопоказов пройдут на ММКФ 

ТАСС 10 минут назад
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Фильм «Воспоминания о солдате», участвующий в основном конкурсе 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), покажут в последний раз в рамках фестиваля, сообщили в пресс-службе ММКФ. Помимо этого, зрителей ожидает еще более полусотни воскресных кинопоказов.
"Будет последний шанс посмотреть фильм «Воспоминания о солдате». Это Корейский фильм о молодом человеке, который не хочет идти на службу, однако у него не остается выбора", — рассказали в пресс-службе. В последний раз также будет показаны и два других фильма из основного конкурса — Новозеландский фильм «Заблудшая» и «Стойкость» из Киргизии. Показы пройдут в киноцентре «Октябрь».
В рамках конкурса документального кино покажут ленту «Генезис 2.0», рассказывающую об охотниках на бивни мамонтов.
В рамках специальных показов будет представлен фильм «Александр Невский» Сергея Эзейнштейна — один из главных фильмов режиссера. Это один из немногих шансов увидеть фильм Эзейнштейна на большом экране.
Программу к 40-летию Московского кинофестиваля «Свои» представит дебютный фильм Бориса Хлебникова «Коктебель». Именно с этого фильма начался творческий путь режиссера. Зрители также смогут увидеть фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа младшего, который в этом году был удостоен премии Берлинского кинофестиваля.
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. В основной конкурс отобраны 16 кинолент, три из них российские. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа.
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