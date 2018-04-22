Журналисты попытались штурмом прорваться на фильм «Ню» в Москве

Скандал между журналистами и организаторами разгорелся во время Московского международного кинофестиваля. Устроители не пускали кинокритиков на показ российского фильма «Ню», передает корреспондент «Ленты.ру» , снявший произошедшее на видео.

Желающих попасть на сеанс оказалось намного больше, чем предполагалось. На лестнице и перед входом в зал началась давка. Охранники принялись всех расталкивать, повышать голос и угрожать. Журналисты в свою очередь требовали открыть второй зал и вызвать администратора. Устроители пригрозили критикам лишить их аккредитации на фестиваль.

«Мы давили друг друга, пытаясь пройти в зал. Запустили меньшую часть толпы, примерно человек 30, потом сказали, что все заполнено. Люди просились посидеть на лестнице, посмотреть стоя, но получили жесткий отказ, а организаторы вызвали дополнительную охрану, спровоцировав еще больший конфликт, который чуть не перерос в потасовку. Помимо журналистов в толпе были и обычные люди», — сообщает редактор «Ленты.ру».

На видео устроители фестиваля пообещали критикам организовать дополнительный сеанс в другой день, но их этот вариант не устраивал: журналисты настаивали на том, чтобы их пустили на фильм, так как в следующие дни они будут смотреть иные картины.