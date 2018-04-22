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Майк Майерс прокомментировал смерть Верна Тройера
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Майк Майерс прокомментировал смерть Верна Тройера 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Актер Майк Майерс прокомментировал сообщение о смерти Верна Тройера, вместе с которым они снимались в фильмах об Остине Пауэрсе, передает The Hollywood Reporter.
"Верна был совершенным профессионалом и источником позитива для тех из нас, кому выпала честь работать с ним. Это грустный день, но я надеюсь, что он в лучшем месте. По нему будут очень сильно скучать", — сказал Майерс.
Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе Джей Роуч также выразил свои соболезнования в связи со смертью актера, назвав его «настоящим мастером комической игры» и «мечтой режиссера».
Ранее сообщалось, что Верн Тройер умер в возрасте 49 лет. Тройер появлялся в кино в качестве каскадера или в эпизодических ролях. Сообщается, что прославившийся ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе актер страдал от депрессии и злоупотреблял спиртными напитками. Причина его смерти на данный момент не сообщается.
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