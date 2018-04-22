Майк Майерс прокомментировал смерть Верна Тройера

Актер Майк Майерс прокомментировал сообщение о смерти Верна Тройера, вместе с которым они снимались в фильмах об Остине Пауэрсе, передает The Hollywood Reporter

"Верна был совершенным профессионалом и источником позитива для тех из нас, кому выпала честь работать с ним. Это грустный день, но я надеюсь, что он в лучшем месте. По нему будут очень сильно скучать", — сказал Майерс.

Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе Джей Роуч также выразил свои соболезнования в связи со смертью актера, назвав его «настоящим мастером комической игры» и «мечтой режиссера».