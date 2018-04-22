Непревзойденный профессионал. Коллеги Тройера скорбят по ушедшему комику

"Это печальный день, но я надеюсь, что он сейчас в лучшем мире. Нам будет тебя не хватать", — заявил актер Майк Майерс

Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе Джей Роуч назвал Тройера потрясающим человеком и настоящим мастером комедийного жанра.

"Он превратил Мини-Я в незабываемого, культового персонажа, которого узнают по всему миру. Я счастлив, что знал его и работал с ним", — отметил Роуч.

Актер, стендап-комик и каскадер Верн Тройер умер в возрасте 49 лет. Причина смерти не сообщается, однако известно, что он страдал от депрессии и злоупотреблял алкоголем. Месяц назад он попал в больницу.