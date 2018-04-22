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Непревзойденный профессионал. Коллеги Тройера скорбят по ушедшему комику
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Непревзойденный профессионал. Коллеги Тройера скорбят по ушедшему комику 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: "Открытый Нижний"
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Верн Тройер был непревзойденным профессионалом и источником позитива для всех, кому выпала честь работать с ним. Об этом заявили коллеги актера по фильмам об Остине Пауэрсе, сообщает The Hollywood Reporter.
"Это печальный день, но я надеюсь, что он сейчас в лучшем мире. Нам будет тебя не хватать", — заявил актер Майк Майерс.
Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе Джей Роуч назвал Тройера потрясающим человеком и настоящим мастером комедийного жанра.
"Он превратил Мини-Я в незабываемого, культового персонажа, которого узнают по всему миру. Я счастлив, что знал его и работал с ним", — отметил Роуч.
Актер, стендап-комик и каскадер Верн Тройер умер в возрасте 49 лет. Причина смерти не сообщается, однако известно, что он страдал от депрессии и злоупотреблял алкоголем. Месяц назад он попал в больницу.
Тройер по большей части появлялся в эпизодических ролях. Он снимался в фильмах «Люди в черном», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Воображариум доктора Парнаса», "Гарри Поттер и философский камень". Однако всемирную известность он получил, сыграв Мини-Я в фильмах об Остине Пауэрсе.
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