Умер актер Верн Тройер — звезда фильмов об Остине Пауэрсе и Гарри Поттере

Наибольшую известность ему принесла роль Мини-Мы (Mini-Me) в фильмах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Остин Пауэрс: Голдмембер». Также актер известен ролью гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень», сообщает РИА Новости

Ранее сообщалось, что Тройер попал в больницу, где его подключили к аппарату жизнеобеспечения. О кончине актера сообщили его близкие.

Рост Верна Тройера, бывшего карликом, составлял 80 сантиметров. Тройер сделал успешную карьеру в качестве актера, каскадера и стендап-комика.