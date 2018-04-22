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Умер актер Верн Тройер — звезда фильмов об Остине Пауэрсе и Гарри Поттере
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Умер актер Верн Тройер — звезда фильмов об Остине Пауэрсе и Гарри Поттере 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Верн Тройер, актер, звезда фильмов об Остине Пауэрсе и киноэпопеи о Гарри Поттере, скончался в возрасте 50 лет.
Наибольшую известность ему принесла роль Мини-Мы (Mini-Me) в фильмах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Остин Пауэрс: Голдмембер». Также актер известен ролью гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Тройер попал в больницу, где его подключили к аппарату жизнеобеспечения. О кончине актера сообщили его близкие.
Рост Верна Тройера, бывшего карликом, составлял 80 сантиметров. Тройер сделал успешную карьеру в качестве актера, каскадера и стендап-комика.
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