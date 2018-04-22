РГБ встретила гостей «Библионочи» фильмом «Довлатов» и прогулками по книгохранилищу

МОСКВА, 22 апреля. / ТАСС /. Российская государственная библиотека (РГБ) встретила участников акции «Библионочь» экскурсиями по гигантскому книгохранилищу, фильмом «Довлатов» и «БеспринцЫпными чтениями», передает корреспондент ТАСС.

Испортившаяся погода не стала помехой для гостей акции, которые к 20:00 мск выстроились в многометровые очереди сразу к трем подъездам библиотеки. К первому, расположенному сразу за памятником Достоевскому, стояли желающие пообщаться с режиссером Алексеем Германом

Представил режиссера лично министр культуры РФ Владимир Мединский

Герман-младший ответил на вопросы гостей о своем новом фильме «Довлатов». Режиссер рассказал, как скрупулезно создавал атмосферу 70-х, как подбирал актеров, почему выбрал именно этот период жизни писателя Сергея Довлатова.

"Мы изначально взяли его 30 лет, отсеяли все то, что было до и все то, что было после, мы взяли человека, который не знает, будет ли он писателем. Важен был перелом в молодом человеке, эта неделя, когда он переосмысливает свою жизнь", — поделился мастер.

На вопрос, почему телеведущий Иван Ургант не получил роль писателя, хотя пробовался на нее, Герман заметил, что ведущий им очень нравился и подходил, но его основная профессия и известность стали помехой.

"Здесь два обстоятельства. Он все-таки очень известный, а нам казалось, что известного человека должен играть неизвестный человек", — сказал Герман. Второй момент касался основной работы Урганта, где невозможно было сделать перерыв.

"Нельзя играть писателя, а потом на несколько дней вырываться и существовать в бурлящей богатой московской жизни, а потом делать вид, что у тебя все так себе", — добавил он.

Гости провожали режиссера аплодисментами, а потом посмотрели фильм, который уже завоевал «Серебряного медведя» на престижном фестивале Берлинале.

Книжная железная дорога и Зал #3 Гости акции, отстоявшие огромную очередь ко второму подъезду «Ленинки», попадали в руки экскурсоводов. Участников по служебным помещениям проводили в многоярусное книгохранилище, где находится часть фонда РГБ — более 30 млн единиц. Здесь же можно рассмотреть рельсы, по которым носится небольшая тележка с книгами по маршруту — хранилище — читальный зал.

Магнитом для гостей стал отреставрированный Зал номер #3, где проходили съемки фильма «Москва слезам не верит», именно там героиня Ирины Муравьевой Людмила пыталась отыскать жениха.

Обычно посетить зал можно или с читательским билетом, или с экскурсией. Сотрудники библиотеки говорят, что в зале принято вести себя очень тихо, поэтому «Библионочь» дает возможность погулять по залу, сделать селфи, посидеть за столами со знаменитыми зелеными лампами просто так.

БеспринцЫпные чтения

Исполняющий обязанности генерального директора «Ленинки» Владимир Гнездилов заметил, что в этом году гостей больше, чем в 2017, акция уже привлекала не менее 3 тыс. человек.

Мероприятия «Библионочи» проходят в Москве и по всей России, задействованы свыше 1,5 тыс. площадок. Обычно акция начинается в 18:00 и заканчивается далеко за полночь.