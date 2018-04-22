В Екатеринбурге авторская мультипликация собирает друзей

В рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь 2018» в стенах Ельцин Центра (Екатеринбург) прошел показ фильмов-лауреатов Открытого Российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

Первая «Библионочь» состоялась в ночь в 2012 году. Выбор даты не случаен — акция приурочена к Всемирному дню книги и авторского права, который празднуют 23 апреля.

— Сегодня российская анимация переживает интересный период, — рассказала Лариса Малюкова. — С одной стороны, коммерческая российская анимация: полнометражные мультфильмы и сериалы, такие как «Снежная Королева», «Маша и Медведь» продаются на всех континентах. И эта одна из самых, может быть, доходных экспортных частей экономики. Но это не говорит о том, что вся наша коммерческая анимация столь замечательна. Сегодня мы представляем авторскую анимацию, которая, как мне кажется, одна из лучших исторических школ в мире. Слава Богу, что в Суздале есть анимационный фестиваль, который был создан еще в 1996 году. На этом фестивале собирались все аниматоры страны и показывали друг другу все, что они наработали за год. Именно это помогло сохранить школу и связь между учениками и учителями, что очень важно. В других сферах кинематографа, на мой взгляд, эта связь совершенно утрачена.

Чтобы создать особую атмосферу, в Екатеринбург учителя и их ученики привезли фильмы-лауреаты суздальского анимационного фестиваля, которые были тщательно отобраны специальной комиссией.

Кадр из фильма «Суета сует», реж. Алексей Туркус

О том, кто идет сегодня учиться анимации в знакомую каждому с детства, самую известную киностудию страны «Союзмультфильм», рассказал Михаил Алдашин.

— На самом деле, в анимацию сегодня приходят очень много разных людей. И также много уходят, с такой же скоростью, потому что выясняется, что это не так просто, как кажется. На студии «Союзмультфильм» мы собрали людей, которые могут делать традиционное кино, которое любят, то есть зрительское, но в то же время с ярко выраженным авторским стилем — понятное, но при этом душевное. В нашей студии был только один набор, мы выучили человек 6-7, сделали им приличные короткометражные фильмы. Я считаю, что короткое кино, оно гораздо гуманнее, чем полнометражное, — поделился Михаил Алдашин.

Режиссеры-участники фестиваля рассказали о своих фильмах и о том, как пришли в анимацию.

Нина Бисярина : Мне кажется, я началась заниматься анимацией, чтобы делать такие вещи, которые нельзя объяснить словами. Когда ты что-то чувствуешь, и тебе хочется, чтобы зрители почувствовали то же самое, но словами это описать невозможно, приходиться рисовать целый мультфильм. Иногда эта связь со зрителями получается.

Максим Куликов: В фильме «Тише» не было прямолинейного переживания. Просто я с этой историей столкнулся, и она вполне реальная, поэтому, когда я ее услышал в первый раз, сразу подумал, что стоит про это рассказать. Не знаю, получилось ли передать все, что было задумано, но в целом лично я и мои коллеги очень любим этот фильм.

Екатерина Филиппова : Идеи возникают у меня каждую секунду, их я стараюсь запечатлеть на бумаге. Рисую где-то картинки по три в день. Так, из ста рисунков одна может зацепить.

Несомненным лидером показа стала анимационная лента Галины Голубевой «Ах как наши космонавты», в озвучивании, которого участвовала подлинная запись голоса Юрия Гагарина

Кадр из фильма «Ах как наши космонавты», реж. Галина Голубева

Эксперты фестиваля анимационного кино Суздаль-2018 выбрали десять авторских работ для детей от 0+ до 7+, которые может реализовать «Союзмульфильм». Из 10 проектов питчинга 7 связано с животными. Говорящие звери присутствуют примерно в 75% из представленных в программе фестиваля фильмов. В получивших награды фильмах таких персонажей нет.