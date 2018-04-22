Фильм «Смешарики. Дежавю» покажет зрителям анимацию мирового уровня

26 апреля в российский прокат выходит полнометражная анимационная приключенческая комедия «Смешарики Дежавю». Зрителю фильм предложит побывать в четырёх совершенно разных мирах — реалистичных, «объёмных» и невероятно убедительных, в том числе, — по качеству анимации, соответствующей уровню ведущих мировых студий.

26 апреля в российский прокат выходит полнометражная анимационная приключенческая комедия «Смешарики Дежавю» от Группы Компаний «Рики» и кинокомпании Art Pictures Studio, производства Студии Компьютерной Анимации «Петербург», в сотрудничестве с «Каропрокат», при поддержке Фонда кино и при содействии компании «Ростелеком» . Одной из главных творческих задач для создателей картины стал поиск для всем знакомых героев новых образов, способных представить Смешариков в совершенно иных ипостасях и в непривычных и для персонажей, и для самих зрителей обстоятельствах. Фактически создателям картины было необходимо отказаться от традиционного мира Смешариков и переместить персонажей в абсолютно другие места. В результате, режиссёру и сценаристу фильма пришла в голову идея перемещать персонажей во времени и пространстве, «раскидывая» их по самым неожиданным локациям. Смена эпох, происходящая по сюжету фильма, потребовала создания внушительного количества локаций: их число в фильме «Смешарики. Дежавю» стало самым большим за всю историю полнометражных фильмов о Смешариках, а общее число сцен превысило отметку в тысячу. Зрителю фильм предложит побывать в четырёх совершенно разных мирах — реалистичных, «объёмных» и невероятно убедительных, в том числе, — по качеству анимации, соответствующей уровню ведущих мировых студий. Именно разработка и прорисовка всего разнообразия локаций, фактически — четырёх разных по стилистике сеттингов — под каждую из представленных в фильме эпох, стали одной из основных технологических задач для команды, работавшей над фильмом.

Кроме того, в третьей части кинофраншизы стало ещё больше «шерстяных» персонажей — шерсть появилась не только у главных, но и у второстепенных героев. В результате, командой проекта были созданы новые технические алгоритмы для того, чтобы «шерстяные образы» персонажей не повторялись. В несколько раз увеличилось и количество второстепенных персонажей в фильме, каждый из которых уникален и составляет часть одной из четырёх эпох. Благодаря изменению технологических процессов, в том числе, использованию нового режима рендера, создатели картины получили возможность сделать картинку максимально достоверной, фотореалистичной, физически корректной и детализированной. Смена исторических периодов в фильме создала почву не только для визуальных эффектов, но и для экспериментов с музыкой. В качестве лейтмотива фильма будет использована мелодия, известная каждому, кто хотя бы коротко знаком со «Смешариками»: мелодия заставки сериала будет присутствовать во всех эпохах фильма, но каждый раз — в уникальной, непохожей на предыдущую аранжировке. Впрочем, узнать эту музыку, без сомнения, смогут все почитатели «Смешариков».

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