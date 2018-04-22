Ещё
Автомобиль из 4-х фильмов о Джеймсе Бонде на аукционе ушёл за 468,5 тысяч долларов.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль из 4-х фильмов о Джеймсе Бонде на аукционе ушёл за 468,5 тысяч долларов. 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Все помнят 4 фильма о Джеймсе Бонде.
Женская половина, конечно обратила внимание на главного героя — Дэниэла Крейга. Но вот внимание мужчин, наверняка было нацелено на автомобиль, который мелькал во всех фильмах. Aston Martin — красавец тёмно-синего цвета, выполнен спорт-кар из алюминиевой конструкции, интерьер полностью создавался вручную из кожи, алюминия и углеродного волокна. Скорость максимальная — 295 км. в час. В эту пятницу, автомобиль был выставлен на аукцион, а по происшествию его, был продан за четыреста шестьдесят восемь тысяч долларов, предполагалось, что максимальная сумма за которую может быть продан спорт-кар -это шестьсот тысяч долларов. Вся сумма вырученная от продажи уйдёт на благотворительность. Напомним, что главным героем в фильмах и Джеймсе Бонде был Дэниэл Крейг, он принимал активное участие в разработке дизайна салона автомобиля.
Car.ru: последние новости
Fiat 1,33 миллионов авто по всему миру в связи со сбоями в системе безопасности Стала известна цена на автомодели Ford Focus новой генерации Солидная автомобильная коллекцию из 200 автомоделей Ford и Lincoln уйдет с молотка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва после бури: фото из соцсетей23
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе7
Звезды советского кино, которые плохо кончили18
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино48
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение