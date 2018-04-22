Автомобиль из 4-х фильмов о Джеймсе Бонде на аукционе ушёл за 468,5 тысяч долларов. 

Все помнят 4 фильма о Джеймсе Бонде.
Женская половина, конечно обратила внимание на главного героя — Дэниэла Крейга. Но вот внимание мужчин, наверняка было нацелено на автомобиль, который мелькал во всех фильмах. Aston Martin — красавец тёмно-синего цвета, выполнен спорт-кар из алюминиевой конструкции, интерьер полностью создавался вручную из кожи, алюминия и углеродного волокна. Скорость максимальная — 295 км. в час. В эту пятницу, автомобиль был выставлен на аукцион, а по происшествию его, был продан за четыреста шестьдесят восемь тысяч долларов, предполагалось, что максимальная сумма за которую может быть продан спорт-кар -это шестьсот тысяч долларов. Вся сумма вырученная от продажи уйдёт на благотворительность. Напомним, что главным героем в фильмах и Джеймсе Бонде был Дэниэл Крейг, он принимал активное участие в разработке дизайна салона автомобиля.