8 доказательств, что Росомаха — лучшая принцесса Диснея

Обычно художники рисуют, как диснеевские принцессы превращаются в кого-то: то в героинь фильмов ужасов, то в динозавров. Сегодня, наоборот, кто-то стал принцессами мультиков Disney . И этот кто-то — герой комиксов Marvel Росомаха. Брутальный мутант с когтями благодаря сразу нескольким художникам примерил образ Белоснежки, Белль и других принцесс.

Смотрите и не забывайте, что курить вредно, а мужчинам наряжаться в женские платья — немножко странно.

Хотите чего-то посерьезнее?

Какие голливудские мультфильмы помогали делать российские специалисты

Как переделывают мультфильмы в разных странах

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Также вам понравится: Любимые мультгерои, которых нарисовали так реалистично, что даже стало страшно Как выглядели бы принцессы Диснея, будь они персонажами «Звездных войн»