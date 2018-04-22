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8 доказательств, что Росомаха — лучшая принцесса Диснея
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8 доказательств, что Росомаха — лучшая принцесса Диснея 

Tlum.ru 14 минут назад
Фото: Tlum.ru
Обычно художники рисуют, как диснеевские принцессы превращаются в кого-то: то в героинь фильмов ужасов, то в динозавров. Сегодня, наоборот, кто-то стал принцессами мультиков Disney. И этот кто-то — герой комиксов Marvel Росомаха. Брутальный мутант с когтями благодаря сразу нескольким художникам примерил образ Белоснежки, Белль и других принцесс.
Смотрите и не забывайте, что курить вредно, а мужчинам наряжаться в женские платья — немножко странно.
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