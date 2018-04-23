В Казани пройдут Дни швейцарской культуры

Сегодня в казанском ЦСК «Смена» начинаются Дни швейцарской культуры, которые продлятся до 27 апреля. Посетители смогут увидеть выставку, послушать лекции, посмотреть фильмы и побывать на концерте.

Дни швейцарской культуры откроет выставка «Народный глас. Глас народа». Экспозиция состоит из швейцарских агитационных плакатов с 1918 года по сегодняшний день.

24 апреля покажут документальные фильмы «Больше, чем мед», «Зимние странники», «Будущие надежды» и короткометражные ленты. Казанцы смогут посмотреть документальное кино «Однажды в Альпах» и пообщаться с его создателем — режиссером Мануэлем Лобмайером.

25 апреля в «Смене» прочтут лекцию о швейцарском дизайне, а 26 апреля пройдет концерт швейцарской музыки «Вавилон».

Вход на все события свободный, сообщают организаторы.

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