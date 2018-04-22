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Кэмерон планирует снять еще четыре фильма по вселенной «Аватара»
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Кэмерон планирует снять еще четыре фильма по вселенной «Аватара» 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2017 году появилась информация, что режиссер приступил к съемках второй части «Аватара».
Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о желании превратить «Аватар» в франшизу, сообщает международное агентство Reuters.
На данный момент он работает сразу над второй и третьей частями картины.
Режиссер добавил, что, помимо этого, у него готовы еще два сценария — четвертой и пятой серии франшизы. Однако их съемки будут зависеть от того, насколько успешны в прокате станут приквелы.
Кэмерон отметил, что в продолжении «Аватара» он собирается включить элемент семейной драмы.
«Я подумал, как будет выглядеть эта история, если бы это была семейная драма, «Крестный отец», например. Безусловно, это совершенно другой жанр и совершенно другая история. Но этой идеей я заинтригован», — рассказал режиссер.
Действие фантастической картины «Аватар» происходит на планете Пандора в 2154 году, когда на нее прибывают люди для добычи минерала анобтаниум, необходимого Земле для выхода из энергетического кризиса.
Выход второй части картины предварительно запланирован на 2020 год.
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