Кэмерон планирует снять еще четыре фильма по вселенной «Аватара»

В 2017 году появилась информация, что режиссер приступил к съемках второй части «Аватара».

На данный момент он работает сразу над второй и третьей частями картины.

Режиссер добавил, что, помимо этого, у него готовы еще два сценария — четвертой и пятой серии франшизы. Однако их съемки будут зависеть от того, насколько успешны в прокате станут приквелы.

Кэмерон отметил, что в продолжении «Аватара» он собирается включить элемент семейной драмы.

«Я подумал, как будет выглядеть эта история, если бы это была семейная драма, «Крестный отец», например. Безусловно, это совершенно другой жанр и совершенно другая история. Но этой идеей я заинтригован», — рассказал режиссер.

Действие фантастической картины «Аватар» происходит на планете Пандора в 2154 году, когда на нее прибывают люди для добычи минерала анобтаниум, необходимого Земле для выхода из энергетического кризиса.

Выход второй части картины предварительно запланирован на 2020 год.