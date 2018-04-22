Кэмерон сравнил сиквел «Аватара» с «Крестным отцом»

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал журналистам о том, как продвигается работа над сиквелами его фантастического блокбастера 2009 года «Аватар». Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщает Deadline.

По словам Кэмерона, сценарии четырех сиквелов «Аватара» уже написаны, но их детали он намерен держать в строжайшем секрете, как и дизайн мира и персонажей. «Да, вы можете взглянуть на них. Если вас зовут Руперт Мердок . Или Боб Айгер », — пошутил режиссер, упомянув имена глав студий 20th Century Fox и Disney

Кэмерон рассказал, что съемки второй и третьей серий франшизы идут уже более ста дней. Если они окажутся успешными в прокате (релиз «Аватара 2» запланирован на декабрь 2020-го, а «Аватара 3» — на декабрь 2021-го), то постановщик планирует запустить в производство четвертый и пятый фильмы.

Режиссер также заметил, что, по его замыслу, франшиза «Аватар» должна получиться семейной сагой, представляющей несколько поколений героев. «Меня вдохновлял „Крестный отец“. Понятно, что речь о разных жанрах, но сама идея меня заинтриговала», — признался Кэмерон, добавив, что у большинства героев первого фильма появятся дети, которые станут центральными персонажами новых картин.

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов. Она остается самым кассовым фильмом в истории кино.