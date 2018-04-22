Учитель из Якутии покорил мировые кинофестивали фильмом о родном крае

Сельский учитель из Якутии покорил мировое киносообщество. На кредитные деньги он снял фильм о родном крае, который получил признание на фестивалях в России, Норвегии, Южной Корее, Германии и в ряде других стран.

Дорога из Якутска в село Амга идет через поля, на которых пасутся стада. Низкорослые лошадки с длинной шерстью кормятся травой, разгребая снег копытами. Поселок Амга вошел в историю тем, что здесь было последнее крупное сражение Гражданской войны, белый генерал Пепеляев противостоял красному командиру Строду. Недавно об Амге заговорили киноведы. Учитель местной начальной школы Дмитрий Давыдов взял кредит в банке и снял художественный фильм, действие которого происходит в Амге. «Костер на ветру» получил признание за рубежом, недавно был отмечен премией на Международном кинофестивале в норвежском Тромсе.

По вечерам в народном театре собираются жители Амги третьего возраста, как тут деликатно говорят. С удовольствием занимаются этюдами на родном языке. Вот тут и нашел артистов для своего фильма Давыдов. И, прежде всего, Федосью Иванову. После занятий по пластике и сценической речи Федосья возвращается в деревянный домик на краю села. Здесь ее ждут коровы сементальской породы и любимица по прозвищу Бэлэх. В переводе — подарок. Вечер проходит в компании внуков.

Прославившись в фильме Дмитрия Давыдова, Федосья не завершила карьеру, напротив, ее позвали сниматься в болгарско-французскую ленту, которая вошла в конкурс Берлинаре. Федосья показывает Дмитрию фотографии с красной ковровой дорожки, на которую она вышла в национальном якутском костюме. Берлин понравился пенсионерке, до этого не покидавшей Амгу. По ее словам, ехать за границу не было желания, но Берлин — красивый, зеленый город.

В Лицее имени Киренского гордятся выпускником Дмитрием Давыдовым. Его пригласили вести здесь мастер класс — рассказать о том, как он сам снимает кино, как пишет сценарии, что нужно для успеха. Дмитрий неожиданно для себя удивлен познаниями лицеистов.

После короткой лекции дети делятся на группы, чтобы написать сценарии о поселке Амга. Это традиция школы — здесь еще в 1990-х годах была маленькая киностудия, несколько мальчиков в результате выбрали кино своей профессией.

"У нас была телестудия, Дима сначала там был, потом ушел из нее" — рассказала директор Амгинского лицея имени Киренского Дария Захарова.

Есть в Амге и кинотеатр, в котором никогда не бывает свободных мест. Особенно любят якуты смотреть фильмы о своем крае. Ценят, когда фильм предваряет лекция или встреча с режиссером. Иннокентий Слепцов демонстрирует свою ленту, в картине Давыдова «Костер на ветру» он был звукорежиссером.

Критики говорят о феномене якутского кино. Среди известных мастеров теперь и житель Амги Давыдов. Поскольку бюджет был небольшим, звук писали прямо на площадке. Съемочная группа состояла всего из трех человек, актеры — непрофессионалы. Но все они преданы делу. Это и есть залог успеха.

"Мы снимаем кино не ради денег, а ради кино. На своем языке, чтобы сохранить его", — отметил Дмитрий Давыдов.

Дмитрий всегда в центре событий в своем селе, не пропускает такие праздники как соревнования охотников и рыбаков. Присматривает новых артистов. Он еще не выплатил кредит. Но уже задумал снимать новый фильм и пишет сценарий о кровопролитной осаде Амги во время гражданской войны, о белом Пепеляеве и красном Строде.