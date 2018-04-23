Джеймс Кэмерон обвинил «Мстителей» в недостатке андрогенов

Джеймс Кэмерон готовится выпустить на канале АМС документальную серию James Cameron’s Story of Science Fiction. И в рамках промотура знаменитый режиссёр поговорил с журналистами о своих работах и не только о них. В частности, в интервью он отметил серию Marvel «Мстители».

Я надеюсь, что мы очень скоро начнём уставать от «Мстителей». Не то чтобы я не любил эти фильмы. Но просто, ребята, есть же другие истории, которые можно рассказывать, помимо мужчин с гипогонадизмом (недостаточностью функций половых желез и нарушением синтеза половых гормонов — Прим. ред.), без семей, которые в течение двух часов совершают нечто смертоносное и в процессе разрушают города.

Джеймс Кэмерон

Глава студии Marvel и главный продюсер серии Кевин Фейги немедленно ответил на реплику режиссёра. Но он не стал доказывать, что с гормонами у Тони Старка , Звёздного лорда, Тора и тем более Халка всё в порядке.

Он любит наши фильмы! Это потрясающе! С ума сойти, Джеймс Кэмерон любит наши фильмы! Я в восторге!

Кевин Фейги

Новая часть супергеройской серии «Мстители» выйдет на российские экраны 3 мая, а остальной мир увидит картину уже 27 апреля. Аналитики прогнозируют, что за дебютные выходные фильм соберёт в прокате по меньшей мере 200 миллионов долларов. Некоторые даже ожидают, что премьерные сборы затмят «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы»: пока что в США седьмой эпизод саги удерживает первенство с кассой 248 миллионов долларов за первый уикэнд.

А тем временем компания LEGO продолжает рассказывать о приключениях «Мстителей» по-своему: выпуском новых фигурок. К нам попал свежий набор Marvel Super Heroes: «Атака всадников». Как видим, его главные герои — Капитан Америка и Чёрная вдова. Им выпала миссия защитить Ваканду от инопланетного вторжения Скруллов. Показываем, как они выглядят вживую.