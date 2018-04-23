Джеймсу Кэмерону надоели «Мстители»

Пока весь мир затаил дыхании в преддверии выхода «Мстителей: Война бесконечности» режиссёр «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон поделился своими мыслями насчёт киновселенной Marvel и, возможно, кинокомиксов в целом. В интервью изданию IndieWire он заявил, что хоть он и поклонник франшизы, он считает, что в последнее время они слишком сильно доминируют в жанре.

«Я надеюсь, что скоро мы начнём уставать от «Мстителей». Не то, чтобы я не любил эти фильмы. Просто, ребята, есть же и другие истории, которые можно рассказать помимо суперсильных мужчин без семей, которые в течение двух часов вытворяют опасные вещи и параллельно с этим разрушают города», — заявил Кэмерон.

Напомним, что сейчас знаменитый режиссёр работает над продолжениями «Аватара». Зрителей ждёт ещё четыре фильма, последний из которых выйдет в 2023 году.