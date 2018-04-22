Жанр: мелодрама, комедия, история
Страна: СССР
Год: 1943
Режиссёр: Яков Протазанов
Сценаристы: Виктор Виткович, Леонид Соловьев
Директор фильма: Г. Денисон
Кто снимался в фильме «Насреддин в Бухаре»: Лев Свердлин, Константин Михайлов, М. Мирзакаримова, Эммануил Геллер, Василий Зайчиков, Степан Каюков, Матвей Ляров, Николай Волков, А. Талипов, Асад Исматов Сюжет фильма «Насреддин в Бухаре» Знаменитый герой восточных сказок Насреддин приезжает в Бухару на своем ишаке и попадает в суд. Сам эмир бухарский вышел, чтобы разобраться в народном споре между менялой Джафаром и горшечником Ниязом, задолжавшим ему крупную сумму денег. В результате суда эмир обязал должника вернуть деньги всего за один час. У бедного горшечника не было нужной суммы, и он вместе с дочерью Гульджан рисковал попасть в рабство. Насреддин влюбившись в девушку с первого взгляда, решил выкупить долг Нияза. Рассерженный Джафар донес об этом эмиру, а тот велел поймать бунтовщика. Благодарные отец и дочь укрыли спасителя в своем доме, но ему пришлось бежать. Когда Насреддин узнал, что любимая может попасть в гарем эмира, он придумал хитрый план и отправился во дворец, чтобы спасти ее. Интересные факты о фильме «Насреддин в Бухаре»:
Картину снимали в Узбекистане на Ташкентской киностудии. Лента стала последней в карьере режиссера Якова Протазанова. Яков Протазанов пригласил в свою рабочую группу режиссера Ташкентской студии — Наби Ганиева, чтобы лучше передать национальный колорит, в последствии Ганиев снял продолждение ленты под названием «Похождения Насреддина». На роль Насреддина кроме Льва Свердлина претендовал Михаил Жаров, в итоге режиссер утвердил Свердлина, так как он больше подходил внешне и хорошо знал быт и нравы узбекского народа.
Трейлер фильма «Насреддин в Бухаре»: https://www.youtube.com/watch?v=wrroc4nnMME