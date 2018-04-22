Ученица Серебренникова со скандалом показала «Ню»

От режиссерского дебюта «Ню» актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ ждали интриги и провокационности — и из-за названия, и потому, что худрук и наставник Ян Гэ Кирилл Серебренников очень любит эпатировать публику. Но скандал неожиданно начался еще до пресс-показа, предшествующего премьере фильма: журналистов, желающих увидеть ленту, оказалось столь много, что их просто не пустили в зал. Началась давка, кинокритики просились сидеть на ступеньках и на полу, но охрана и организаторы неожиданно проявили жесткость, угрожая лишить зачинщиков скандала аккредитации. При этом в зале на этот момент еще были свободные места, да и ступеньки пустовали.

Те же, кто сумел попасть на фильм, разделились на две группы. Одни говорили, что это новое слово и подлинное авторское кино, заслуживающее аплодисментов. Другие (и корреспондент News.ru в их числе) недоумевали, как столь незрелая работа могла попасть в основной конкурс ММКФ, чтобы соревноваться с признанными мастерами. «Ню» бесполезно сравнивать со «Спитаком» Александра Котта или «Заблудшими» Дастина Финли просто потому, что эта картина абсолютно другая.

Судя по описанию фильма, «Ню» должен рассказывать о том, как китайская девушка ищет в Москве свою любовь. На самом же деле кино о том, как девушка любовь давно нашла, но теперь всеми силами пытается забыть, потому что возлюбленный к ней охладел.

В попытке «просто переспать» она находит новых и новых мужчин, которые говорят одним и тем же голосом (видимо, чтобы показать, что для самой героини они все одинаковы), но не получает желаемого. Причина, считает героиня, — в непонимании, в том, что она плохо знает русский язык (и возможно, неточный анонс фильма — это режиссерский ход).

История создания «Ню» трагично и романтична одновременно — Ян Гэ снимала его, страдая от безответной любви, одна, не надеясь на поддержку близких.

«Я не хотела слышать, что у меня ничего не получится, и потому за все 1,5 года никому не рассказала. Я снимала кино для единственного зрителя, снимала, как и все — потому что не могла не снимать, хотела высказать свою боль, печаль, а потом уехать из России, но неожиданно нашла поддержку у друзей», — рассказывает она.

По словам режиссера, «Ню» — это практически полная импровизация. У нее в голове был примерный план того, что она хочет видеть, а оператору и актерам приходилось под нее подстраиваться. Однако у каждой детали, использованной в кино, по ее словам, есть оправдание.

«Этому меня научил Кирилл Семенович [Серебренников], он учил, что каждый жест в кино должен быть оправдан», — сказала она.

В целом, по ее словам, Серебренников сыграл не последнюю роль в картине.

«Он мой кумир, мой пример, и как его ученица я не могла сидеть на месте. Я бы очень хотела, чтобы он видел, хотела бы, чтобы он гордился мной, я его очень жду», — добавила Ян Гэ.

И хотя в целом журналисты, посмотревшие фильм, встретили работу весьма прохладно, одного у нее не отнять — это полностью самостоятельная авторская работа с интересным замыслом. «Картина о непонимании. Фильм называется „Ню“, и все думают, что это просто обнаженка, но в конце оказывается, что фильм совсем о другом», — комментирует создательница картины.

А ведь в начале картины ей действительно удается всех обмануть — «Ню» — практически сплошное обнаженное тело, откровенные позы и сцены.

Тем неожиданнее концовка — ее, кстати, стоит ждать не только ради разгадки, но и потому, что она оказывается самой сильной частью фильма, показывает настоящий актерский талант Ян Гэ и зачатки отличного режиссера.

Как отреагирует широкая публика на эпатажную работу любимицы Кирилла Серебренникова узнаем уже сегодня — вечером в Москве пройдет премьера фильма. Остается надеяться, что организаторы ММКФ на этот раз найдут место для всех желающих увидеть кино, и дискуссию спровоцирует фильм, а не условия просмотра.