Девочка созрела: в конкурсе ММКФ показали фильм «Ню»

Россию в конкурсе Московского Международного кинофестиваля представляют два фильма — это драма «Спитак» Александра Котта и лирический очерк «Ню» русскоговорящей китаянки Ян Гэ . Если «Спитак» — классическое, студийное, вполне зрительское кино, то «Ню» — тайно снятый эксперимент, который разбавляет серьезное настроение смотра. А еще фильм Ян Гэ — единственный в конкурсе, которому пришлось увеличивать сеансы из-за ажиотажа.

Путь Ян Гэ к созданию фильма был долгим и тернистым. Она переехала из Пекина в Тулу, чтобы учиться на переводчицу, затем уехала в Москву и поступила в режиссерско-актерскую мастерскую Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика, стала актрисой «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова , снималась в кино во второстепенных ролях и дошла до финала шоу «Голос». О том, что она готовит полный метр, не знал никто — даже участники съемок.

Бюджет картины — 0 рублей 0 копеек.

«Посмотрите на меня — я такая маленькая и такая подозрительная. Никто бы не поверил, что я могу снять кино, — рассказала Ян Гэ перед премьерой. — Мне не хотелось слышать, что у меня ничего не получится, и поэтому я никому не говорила».

Работа над фильмом шла в самый сложный период жизни девушки.

«Фильм был мне нужен, чтобы высказаться. Я собиралась уезжать из России навсегда, думала, что я здесь никому не нужна. Меня сильно обидели, и я не хотела уходить молча. Но в процессе оказалось, что я ошиблась» — поделилась с журналистами Ян Гэ.

«Ню» сложно отнести к какому-либо жанру. Героиня — певица и художница — ведет видеоблог, дурачится на фотосессии, поет на сцене, кривляется под свои же песни, рассказывая зрителю историю о том, как ей жизненно необходимо срочно переспать хоть с кем-нибудь. Давний друг сбегает с дистанции, решительно настроенный усач теряет запал в ответственный момент, от девушки приходится скрываться, а парня, найденного подругой, героиня путает с другим и упускает свое счастье. Каждая ее попытка — это сюжет для отдельного клипа со своим настроением, но в конце кусочки пазла складываются во внятную картину о несчастной любви, одиночестве и непонимании — верном спутнике этих чувств.

За способность мыслить образами и филигранно обращаться с деталями Ян Гэ благодарит Кирилла Серебренникова.

«Он учит актеров оправдывать каждый свой жест. Почему ты так говоришь, кому, как — это очень важно. Во всех его спектаклях нет случайных деталей, всему есть объяснение. Я могу ответить на любой вопрос о своем фильме, потому что в нем нет ни одного лишнего кадра. Я бы очень хотела, чтобы Кирилл Семенович гордился мной» — говорит режиссер.

Поэтому в фильме ничего не стоит принимать за чистую монету — начиная от названия. Для просмотра вам как никогда понадобится умение читать между строк. Несмотря на документальный стиль, это придуманная история — она не посвящена конкретному человеку, чей портрет пишет героиня. «Ню» — это исповедь о том, как непросто переживать расставания и искать счастье среди людей, которые отдалены от тебя не только языковым и культурным барьером. А по-китайски «ню» значит… «корова».

Евгения Тюлькина