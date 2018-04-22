Разлогов: мне удалось сделать программу фильмов с участием Брюса Ли, которая включает одну чрезвычайно редкую картину

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов рассказал о программе " Брюс Ли . Человек-легенда", для которой организаторам удалось добыть очень редкую киноленту, передает НСН.

"В результате длительных многолетних усилий мне удалось сделать программу фильмов с участием Брюса Ли, которая включает одну чрезвычайно редкую картину, которую мы получаем из Гонконгского киноархива, где Брюс Ли снимался не как звезда кунг фу и карате, а как подросток. Картина называется «Сирота», — сказал Разлогов.

В четверг, 19 апреля, в столице открывается 40-й по счету Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В этом году даты фестиваля пришлось перенести с привычного июня на апрель из-за Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.