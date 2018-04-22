Ещё
Страшное зрелище: Серсея из «Игры престолов» очень постарела
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страшное зрелище: Серсея из «Игры престолов» очень постарела 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса Лина Хиди выглядит совсем не так красиво, как на экране.
В сериале «Игра престолов» героиня актрисы Серсея Ланнистер была одной из самых сексуальных женщин. Даже когда она лишилась своих длинных золотых волос, зрители смотрели на главную злодейку с восхищением и, как это часто бывает, отождествляли персонажа с реальным человеком. Новый сезон эпической саги выйдет только в следующем году, и поклонникам ничего не остается, кроме как коротать время ожидания, наблюдая за реальной жизнью любимых актеров. Вот только в действительности у Лины Хиди с Серсеей мало общего. Недавние фотографии актрисы разочаровали ее фанатов. Она заметно постарела, а от той сексуальной опасной женщины не осталось и следа.
Хиди совсем перестала следить за собой: волосы растрепаны, вместо стильных платьев и пальто — растянутые футболки, пуховики, старые шапки, про макияж актриса и вовсе забыла, а если и вспоминает о нем, то наносит его так, что обилие тонального крема бросается в глаза. У нее с Серсеей Ланнистер нет ничего общего…
Фанаты по этому поводу негодуют. В кино Хиди снимается с 1992 года, но никогда не была так популярна, как после выхода «Игры престолов». Все актеры сериала воспользовались шумихой вокруг эпической саги, стали заключать рекламные контракты, запрашивать большие гонорары, блистать на красных дорожках, а Хиди, наоборот, ушла в тень. Возможно, актрисе это все просто не по душе. Она ведь никогда не мечтала о съемках в кино и, если верить слухам, хотела стать обычным парикмахером. Есть для Хиди и ее неряшливого внешнего вида и еще одно оправдание. У актрисы двое детей: 8-летний Уайли Эллиот Логрэн от музыканта Питера Логрэнома и двухлетняя дочка Тедди Кадан от режиссера Дэна Кадана. Со своими наследниками Лина проводит много времени, и забота о них для нее на первом месте, нежели собственная внешность и карьера.
«Зена — королева воинов»: как сейчас выглядит звезда сериала
Будильник, бумажная карта и еще 7 вещей, которые исчезнут к 2020 году
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Пять лет в одном и том же: Лиза Боярская с декольте до пупка Ностальгия: Эмма Уотсон воссоединилась с коллегами по «Гарри Съемки «Большой маленькой лжи – 2»: эксклюзивные кадры папарацци
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе14
Москва после бури: фото из соцсетей36
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение