Страшное зрелище: Серсея из «Игры престолов» очень постарела

Актриса Лина Хиди выглядит совсем не так красиво, как на экране.

В сериале «Игра престолов» героиня актрисы Серсея Ланнистер была одной из самых сексуальных женщин. Даже когда она лишилась своих длинных золотых волос, зрители смотрели на главную злодейку с восхищением и, как это часто бывает, отождествляли персонажа с реальным человеком. Новый сезон эпической саги выйдет только в следующем году, и поклонникам ничего не остается, кроме как коротать время ожидания, наблюдая за реальной жизнью любимых актеров. Вот только в действительности у Лины Хиди с Серсеей мало общего. Недавние фотографии актрисы разочаровали ее фанатов. Она заметно постарела, а от той сексуальной опасной женщины не осталось и следа.

Хиди совсем перестала следить за собой: волосы растрепаны, вместо стильных платьев и пальто — растянутые футболки, пуховики, старые шапки, про макияж актриса и вовсе забыла, а если и вспоминает о нем, то наносит его так, что обилие тонального крема бросается в глаза. У нее с Серсеей Ланнистер нет ничего общего…

Фанаты по этому поводу негодуют. В кино Хиди снимается с 1992 года, но никогда не была так популярна, как после выхода «Игры престолов». Все актеры сериала воспользовались шумихой вокруг эпической саги, стали заключать рекламные контракты, запрашивать большие гонорары, блистать на красных дорожках, а Хиди, наоборот, ушла в тень. Возможно, актрисе это все просто не по душе. Она ведь никогда не мечтала о съемках в кино и, если верить слухам, хотела стать обычным парикмахером. Есть для Хиди и ее неряшливого внешнего вида и еще одно оправдание. У актрисы двое детей: 8-летний Уайли Эллиот Логрэн от музыканта Питера Логрэнома и двухлетняя дочка Тедди Кадан от режиссера Дэна Кадана. Со своими наследниками Лина проводит много времени, и забота о них для нее на первом месте, нежели собственная внешность и карьера.

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