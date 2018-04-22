Сирша Ронан появилась на премьере фильма по мотивам повести Чехова

21 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Чайка» по мотивам одноименной повести Антона Павловича Чехова . Исполнительница роли Нины Заречной Сирша Ронан предстала на публике в элегантном костюме кремового оттенка.

Сирша Ронан

Сирша Ронан

Сирша Ронан и Аннет Бенинг

Кинолента «Чайка» расскажет историю драматурга Константина Треплева, который жаждет поставить пьесу в естественных условиях недалеко от озера в провинциальной усадьбе. По сюжету, Треплев отдает главную роль своей любимой Нине. Однако постановка, которая почти не находит отклика у зрителей, поставит под удар отношения возлюбленных и окружающих.