Сирша Ронан появилась на премьере фильма по мотивам повести Чехова 

21 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Чайка» по мотивам одноименной повести Антона Павловича Чехова. Исполнительница роли Нины Заречной Сирша Ронан предстала на публике в элегантном костюме кремового оттенка.
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Во время вечера к Сирше присоединились ее коллеги Аннет Бенинг, Кори Столл, Билли Хоул и Майкл Зеген.
Сирша Ронан и Аннет Бенинг
Кинолента «Чайка» расскажет историю драматурга Константина Треплева, который жаждет поставить пьесу в естественных условиях недалеко от озера в провинциальной усадьбе. По сюжету, Треплев отдает главную роль своей любимой Нине. Однако постановка, которая почти не находит отклика у зрителей, поставит под удар отношения возлюбленных и окружающих.