Ещё
Сирша Ронан появилась на премьере фильма по мотивам повести Чехова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сирша Ронан появилась на премьере фильма по мотивам повести Чехова 

Журнал ОК! 48 минут назад
21 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Чайка» по мотивам одноименной повести Антона Павловича Чехова. Исполнительница роли Нины Заречной Сирша Ронан предстала на публике в элегантном костюме кремового оттенка.
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Во время вечера к Сирше присоединились ее коллеги Аннет Бенинг, Кори Столл, Билли Хоул и Майкл Зеген.
Сирша Ронан и Аннет Бенинг
Кинолента «Чайка» расскажет историю драматурга Константина Треплева, который жаждет поставить пьесу в естественных условиях недалеко от озера в провинциальной усадьбе. По сюжету, Треплев отдает главную роль своей любимой Нине. Однако постановка, которая почти не находит отклика у зрителей, поставит под удар отношения возлюбленных и окружающих.
Журнал ОК!: последние новости
Скончалась Нина Дорошина Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть «Опасный бизнес» с Шарлиз Терон Эмма Уотсон воссоединилась со своими «одноклассниками» из Хогвартса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе13
Москва после бури: фото из соцсетей36
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение