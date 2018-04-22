Более 170 отсылок к творчеству Стивена Кинга на одной картинке

Художник Джордан Монселл создал картину, в которой собраны самые известные персонажи и сцены из текстов «Короля ужасов». Расшифровку автор сделал в формате чёрно-белой карты. Полноразмерные картинки можно скачать здесь. #фото #фан