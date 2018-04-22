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Более 170 отсылок к творчеству Стивена Кинга на одной картинке
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Более 170 отсылок к творчеству Стивена Кинга на одной картинке
DTF.RU
45 минут назад
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Фото:
DTF.RU
Художник Джордан Монселл создал картину, в которой собраны самые известные персонажи и сцены из текстов «Короля ужасов».
Расшифровку автор сделал в формате чёрно-белой карты.
Полноразмерные картинки можно скачать здесь.
#фото #фан
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