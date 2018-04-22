Показ фильма с тифлокомментариями для слабовидящих покажут в Нижнем Новгороде 

Показ фильма с тифлокомментариями для слабовидящих покажут в Нижнем НовгородеВ КЦ «Рекорд» пройдет показ фильма «Студия Нижний». Сеанс для слабовидящих нижегородцев состоится 26 апреля и будет сопровождаться тифлокомментированием от Веры Трубниковой, дипломированного нижегородского тифлокомментатора.
Показ кинофильма пройдет в рамках проекта «Кино без барьеров». Специальный гость мероприятия — Евгений Кудельников, автор фильма «Студия Нижний».
«Студия Нижний», Россия, 2017, 116 мин., 12+
Автор сценария, режиссер и продюсер Евгений — Кудельников.
В ролях: Иван Пилявский, Марина Кутлыева, Максим Новиков, Полина Окунева, Анна Татаринцева, при участии Олега Тактарова, Владимира и Сергея Кристовских (Uma2rman), Сергея Чигракова («Чиж и Со»).
Музыкальная мелодрама «Студия Нижний» — это история жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова, создающего в наши дни «вечные» портреты по технологии XIX века.
Никита, искренне влюбленный в исчезающий старый город и старинные «вечные» вещи, проходит череду испытаний на верность своему ремеслу, своей первой любви и своим принципам.
Действие этой романтичной трогательной картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода.
Вход свободный. Начало сеанса: 15 часов. 12+.