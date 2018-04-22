Показ фильма с тифлокомментариями для слабовидящих покажут в Нижнем Новгороде

Показ фильма с тифлокомментариями для слабовидящих покажут в Нижнем НовгородеВ КЦ «Рекорд» пройдет показ фильма «Студия Нижний». Сеанс для слабовидящих нижегородцев состоится 26 апреля и будет сопровождаться тифлокомментированием от Веры Трубниковой, дипломированного нижегородского тифлокомментатора.

Показ кинофильма пройдет в рамках проекта «Кино без барьеров». Специальный гость мероприятия — Евгений Кудельников , автор фильма «Студия Нижний».

«Студия Нижний», Россия, 2017, 116 мин., 12+

Автор сценария, режиссер и продюсер Евгений — Кудельников.

Музыкальная мелодрама «Студия Нижний» — это история жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова, создающего в наши дни «вечные» портреты по технологии XIX века.

Никита, искренне влюбленный в исчезающий старый город и старинные «вечные» вещи, проходит череду испытаний на верность своему ремеслу, своей первой любви и своим принципам.

Действие этой романтичной трогательной картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода.

Вход свободный. Начало сеанса: 15 часов. 12+.