В Нижнем Новгороде представят фильм для людей с ограничениями по зрению 

Фильм будет представлен в рамках проекта «Кино без барьеров». Специальным гостем мероприятия станет автор сценария, режиссер и продюсер картины Евгений Кудельников. Публике продемонстрируют музыкальную мелодраму, которая рассказывает историю жизни и любви фотографа Никиты Пирогова, создающего в наши дни «вечные» портреты по технологии XIX века. Действие разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода. Главные роли в фильме исполнили Иван Пилявский, Марина Кутлыева, Максим Новиков, Полина Окунева и Анна Татаринцева. Также в съемках приняли участие Олег Тактаров, Владимир и Сергей Кристовские из группы Uma2rman и Сергей Чиграков ("Чиж и Со"). Показ фильма для людей с ограничением по зрению будет сопровождаться «живым» тифлокомментированием от дипломированного нижегородского специалиста Веры Трубниковой. Сеанс начнется в 15.00.