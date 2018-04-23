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В Нижнем Новгороде представят фильм для людей с ограничениями по зрению
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В Нижнем Новгороде представят фильм для людей с ограничениями по зрению 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Фильм будет представлен в рамках проекта «Кино без барьеров». Специальным гостем мероприятия станет автор сценария, режиссер и продюсер картины Евгений Кудельников. Публике продемонстрируют музыкальную мелодраму, которая рассказывает историю жизни и любви фотографа Никиты Пирогова, создающего в наши дни «вечные» портреты по технологии XIX века. Действие разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода. Главные роли в фильме исполнили Иван Пилявский, Марина Кутлыева, Максим Новиков, Полина Окунева и Анна Татаринцева. Также в съемках приняли участие Олег Тактаров, Владимир и Сергей Кристовские из группы Uma2rman и Сергей Чиграков ("Чиж и Со"). Показ фильма для людей с ограничением по зрению будет сопровождаться «живым» тифлокомментированием от дипломированного нижегородского специалиста Веры Трубниковой. Сеанс начнется в 15.00.
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