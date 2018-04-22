В костромские школы отправят 500 дисков с фильмом о знаменитом адмирале Невельском

Для костромских школ и библиотек записали 500 дисков с записью фильма «Залив счастья» об адмирале Невельском, сообщает региональное отделение « Российского географического общества ».

Этот фильм снят Свердловской киностудией в 1987 году, он рассказывает о жизни нашего прославленного земляка. В этом году 205 лет с момента его рождения.

Геннадий Невельской родился в усадьбе Дракино Солигаличского уезда Костромской губернии 23 ноября (5 декабря) 1813 года. Адмирал был исследователем Дальнего Востока и основателем города Николаевска-на-Амуре. Именно он доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — остров. Его именем названы пролив, залив, гора и город Невельск на Сахалине, а теперь и ледокол. «Геннадий Невельской» предназначен для борьбы с льдами толщиной полтора метра, способен поднимать груз в 3 тыс. тонн. Портом приписки «Геннадия Невельского» стал Санкт-Петербург.

В прошлом году РГО передало в учебные заведения документальный фильм «Честь и верность. Адмирал Перелешин», который так же рассказывает о нашем земляке Павле Перелешине.