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«Красив и скромен»: Максим Галкин рассказал о своих достоинствах
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«Красив и скромен»: Максим Галкин рассказал о своих достоинствах 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
41-летний Максим Галкин — успешный телеведущий и шоумен, чьи концерты всегда проходят при полном аншлаге. Однако недавно артист заявил о своем желании сняться в кино. В блоге знаменитости появился новый снимок, под которым Максим рассказал о своих достоинствах: «Ну что тут скажешь… ну что есть, то есть… красив… ну может свет удачно упал, ну фотограф талантливый, т.е. талантливая. Но ведь без фотошопа, естественная, так сказать, природная… да, скромность родилась позже меня, а с другой стороны вот так не обратишь внимание, не ткнёшь в очевидное — да и не заметят — пройдут мимо, а так, может, в кино возьмут, может, известным стану».
Поклонники уверены, что Максим справится с любой ролью: «Хорош для кино! Посмотрела бы с вашим участием драму», «Насчёт кино, то да!))) Вот Вы классный артист, обожаю Ваше творчество, но в кино блин реально, как-то даже и не представляю Вас)», «Максим! Сыграй нам Остапа Бендера!», «Да, в кино срочно надо!😉», «Да, князей и прочих благородных персонажей играть, к тому же обеих полов при необходимости!)))», «А почему бы и нет?На роль Джеймса Бонда!».
Напомним, у Максима Галкина есть небольшой опыт съемок в кино. Шоумен снимался в Ералаше, а обаятельный стилист Алексей Чижов из музыкального фильма «За двумя зайцами» в исполнении Максима навсегда запомнился зрителям.
Фото и видео: instagram, youtube
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