Актёров «Коляда-театра» Светлану и Сергея Колесовых пригласили на Каннский кинофестиваль

Актёры «Коляда-театра» Светлана Сергей Колесовы поедут на Каннский кинофестиваль, где будет представлен фильм «Донбасс», в котором Сергей и Светлана играли большие роли.

По словам Николая Коляды, в Каннах они будут с 8 по 10 мая.

— Вчера после «Гамлета» приходят ко мне в кабинет Светлана Колесова и Сергей Колесов грустные. Их позвал Сергей Лозница на фестиваль в Канны, а у них спектакли. И тоже — без замены, одни на ролях стоят, — рассказал Николай Коляда . — Но мы уже решили, кем их заменить, так что никаких проблем не будет. А я невероятно доволен, что их позвали. Это же просто чудо. У нас в прошлом году на Каннский фестиваль тоже ездила Василина Маковцева , она играла главную роль в фильме, в позапрошлом году ездил Сережа Колесов. Всего в этом фильме, в «Донбассе», снялись 8 моих актёров, но у них роли поменьше, у Светы и Серёжи роли большие.

Кстати, актриса «Коляда-театра» Василина Маковцева, которая сыграла главную роль в фильме Сергея Лозницы «Кроткая», побывала на кинофестивале в Каннах и рассказала, как зрители приняли фильм «Кроткая» и почему она чуть не осталась без наряда на церемонии.