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Актёров «Коляда-театра» Светлану и Сергея Колесовых пригласили на Каннский кинофестиваль
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Актёров «Коляда-театра» Светлану и Сергея Колесовых пригласили на Каннский кинофестиваль 

e1.ru 13 минут назад
Фото: e1.ru
Актёры «Коляда-театра» Светлана и Сергей Колесовы поедут на Каннский кинофестиваль, где будет представлен фильм «Донбасс», в котором Сергей и Светлана играли большие роли.
По словам Николая Коляды, в Каннах они будут с 8 по 10 мая.
— Вчера после «Гамлета» приходят ко мне в кабинет Светлана Колесова и Сергей Колесов грустные. Их позвал Сергей Лозница на фестиваль в Канны, а у них спектакли. И тоже — без замены, одни на ролях стоят, — рассказал Николай Коляда. — Но мы уже решили, кем их заменить, так что никаких проблем не будет. А я невероятно доволен, что их позвали. Это же просто чудо. У нас в прошлом году на Каннский фестиваль тоже ездила Василина Маковцева, она играла главную роль в фильме, в позапрошлом году ездил Сережа Колесов. Всего в этом фильме, в «Донбассе», снялись 8 моих актёров, но у них роли поменьше, у Светы и Серёжи роли большие.
Кстати, актриса «Коляда-театра» Василина Маковцева, которая сыграла главную роль в фильме Сергея Лозницы «Кроткая», побывала на кинофестивале в Каннах и рассказала, как зрители приняли фильм «Кроткая» и почему она чуть не осталась без наряда на церемонии.
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